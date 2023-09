Fordulat Amerikában: ebből még pozitív zárás is lehet

Portfolio 2023. szeptember 27. 21:19

Továbbra is negatív hangulat jellemzi a nemzetközi részvénypiacokat, az USA-ban főleg a Fed üzenetei aggasztják a befektetőket, hiszen ezek alapján még jó ideig velünk maradhatnak a magas kamatok, ami nyomás alá helyezi a tőzsdéket. A gyengeség a globális piacokra is jellemző, bár Ázsiában ma reggel vegyes mozgások látszottak, elsősorban a kínai tőzsdék pattantak vissza a pozitív a vártnál jobb ipari adatok megjelenése után, Európában pedig a délelőtti órákban elindult egy kisebb felpattanás. Mindeközben az amerikai tőzsdék is próbálnak magukra találni, de csak vegyes mozgások látszanak a vezető indexeken.