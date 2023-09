A futókon gazdagodik a Nike, hatnak az áremelések

Felülmúlta a várakozásokat a Nike augusztus végén zárult negyedévében, a cipők és ruhák áremelése ugyanis segített ellensúlyozni a kereslet csökkenését és a költségek emelkedését. A cég igyekszik kihasználni a futócipők iránt növekvő keresletet és kosárlabdacipőinél is átalakításokat tervez.

A várakozásokat felülmúló negyedéves számokat közölt a Nike, a világ vezető sportruházati gyártója tegnap zárás után közzétett gyorsjelentésében, aminek hatására mintegy 8 százalékot emelkedett a részvények árfolyama. A negyedévre vonatkozóan 12,94 milliárd dolláros összbevételt jelentett a vállalat, ami megfelelt az elemzői konszenzusnak, de 1,45 milliárd dolláros, részvényenként 94 centes nyereségről számolt be, ami felülmúlta a 75 centes EPS-becsléseket.

A cipők és ruhák árainak emelése segített ellensúlyozni a csökkenő kereslet és a folyamatos költségnyomás hatását.

A Nike az éves előrejelzéseinek fenntartása mellett a folyó negyedévben (ami pénzügyi évének második negyedéve) enyhe bevételnövekedésre számít, elemzők 2,1 százalékos növekedést jósolnak 13,59 milliárd dollárra. A menedzsment az időszakra a bruttó árrés 100 bázispontos növekedését prognosztizálja, ami megszakítaná a hat egymást követő negyedévben tapasztalt csökkenési sorozatot. Ez az optimista előrejelzés a várhatóan kisebb árengedményeken és a szállítási költségek csökkenésén alapul. A Nike-nak az augusztus 31-én zárult negyedévben 10 százalékkal sikerült csökkentenie készleteit, ami azt mutatja, hogy az ünnepi szezon előtt sikeresen elkezdte felszámolni a megmaradt termékeket.

Matthew Friend, a Nike pénzügyi igazgatója közölte, hogy a futócipők iránti növekszik a kereslet és ezt igyekeznek kihasználni, valamint kosárlabdacipő-portfólióját is át kívánja alakítani stilisztikailag, és az új Kobe márka népszerűsítésére fog koncentrálni. Egyes befektetők aggodalmukat fejezték ki, hogy a Nike Jordan márka elveszítheti a vonzerejét, mivel egyes cipők értéke csökken az olyan viszonteladói platformokon, mint a StockX. Ami a futócipőket illeti, a vállalatnak más márkák, például a Hoka, az On Running és a francia tulajdonú Salomon sportkiskereskedő által támasztott versennyel is szembe kell néznie. A kihívások ellenére a Nike vezérigazgatója, John Donahoe bejelentette, hogy a vállalat inkább a "mindennapi futók előtérbe helyezésére" és a különböző csatornákon, köztük a speciális futóboltokon keresztül történő elérésük bővítésére fog összpontosítani - írja a Reuters.

