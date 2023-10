Rogán Antal hatalmas újdonságot jelentett be, magyarok milliói örülhetnek

Jövő július és szeptember között indul el a Digitális állampolgárság program, így az azonosítás, az igazolvány és az állam a mobilba költözik - mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter csütörtökön Budapesten.

Banking Technology 2023 A Magyar Bankszövetség digitalizációs javaslatairól is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Jön a digitális állampolgárság

Rogán Antal egy konferencián közölte, felhasználói oldalról azért lesz jó digitális állampolgárnak lenni, mert akkor az érintett a telefonjával bármikor igazolhatja személyazonosságát. Ráadásul egy gombnyomással rendezheti a fizetnivalóit az állam felé, egy központi mobilalkalmazáson keresztül.

Rogán Antal elmondta, arra számít, hogy

jövőre kevesebb mint 1 millió, 2025-ben viszont már 3-5 millió felhasználója lesz a programnak.

A fejlesztés alapelve, hogy minden, az állammal kapcsolatos adatnak végső soron az állampolgár a tulajdonosa, ezért az állampolgár rendelkezik arról, hogy adatait felhasználhatják-e.

Arra is kitért, hogy az új rendszerben kétféle ügyintézési típus lesz: az egyik az életesemény alapú, a másik pedig az e-Papír. Utóbbit a mostani rendszerhez képest teljes körűen megújítják. Az életesemény alapú ügyintézésről elmondta, hogy abban a leggyakoribb ügyek a születéssel és az autóátírással függnek össze, ezért ezt a kettőt a tervek szerint már 2025-ben elérhetővé teszik. A fejlesztés lényege, hogy az ügyintézés egy gombnyomással elindítható, ezt követően pedig a szükséges dokumentumokat az állam szerzi be.

A digitális állampolgársággal összefüggő törvényi szabályozásokat novemberben nyújtják be az Országgyűlésnek - mondta Rogán Antal, aki szeretné, ha a jogszabályt még december közepéig elfogadnák, és jövőre hatályba léphetne. Közölte, 2024-ben jelenik meg a Digitális állampolgár mobil alkalmazás, ez biztosítja az állam központi elérését. Első lépésben mindenkit megkeresnek, aki fent van az ügyfélkapun, hogy töltse le ezt a mobil alkalmazást.

Azzal számol, hogy 2025-ben már minden 10 ezer feletti esetszámú ügy digitálisan intézhető lesz, ahogy az életesemények közül a születéssel és az autóátírással összefüggő ügyek is. Továbbá elkezdődik a piaci szereplők bevonása is, hogy egy banki ügy vagy biztosítás intézésénél is használni tudják ezt a központi mobil alkalmazást.

A digitális állampolgárság az államot is kötelezi arra, hogy digitális állam legyen. Versenyelőnyt fog jelenteni a magyar gazdaság minden ágazatának

- fogalmazott Rogán Antal.

Digitális gazdaság épül

Épp ma délután írtunk arról, hogy úton vannak a digitális nyugták is, mely a digitális gazdaság egy szintén fontos építő eleme lehet. Ezzel szemben a kormányzat készpénz melletti, semmiből feltűnt minikampánya érdekes intermezzo volt.

Mindeközben a bankszektor egy új digitális javaslatcsomagot tervez bemutatni a következő hetekben, erről Becsei András, az OTP lakossági vezérigazgató-helyettese november 7-ei Banking Technology rendezvényünkön árul el további részleteket. Az előadás címe "Digitális állampolgárság - digitális banki ügyintézés: a Magyar Bankszövetség digitalizációs javaslatai".

