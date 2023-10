4 milliárd forintért értékesít ingatlant a Rába

A Rába korábban meghirdette közgyűlését, amelyen egy ingatlantranzakcióról is döntenek a részvényesek. Most kiderültek a részletek az ingatlanról, amelynek értékesítése 4 milliárd forinttal növelheti a vállalat eredményét. Ezzel párhuzamosan a cég arról is beszámolt, hogy a 67 000 m2-es győri üzemcsarnok felújítására a tervek szerint több mint 6 milliárd forintot fordítanának.