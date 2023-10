Ugrik a földgáz ára

Emelkedik a földgáz ára ma délelőtt a holland gáztőzsdén a félelmek közepette, hogy a közel-keleti konfliktus megzavarhatja a globális üzemanyagellátást a tél előtt - írja a Bloomberg . Emellett a a Török Áramlaton keresztüli gázszállítások körüli bizonytalanságok is felfelé hajtják ma az árakat.

Emelkedik a földgáz ára a mai kereskedésben, a holland TTF gáztőzsdén 4,5 százalékos pluszban, 52,5 eurón áll az árfolyam.

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása az európai földgázár emelkedését idézte elő, az olajár emelkedésével párhuzamosan, ami mintegy 35%-kal magasabb, mint a Hamász szervezet október 7-i Izrael elleni támadása előtt.

A folyamatban lévő izraeli-Hamász konfliktus máris az Egyiptomot ellátó egyik jelentős mező bezárását eredményezte, ami kérdéseket vet fel az észak-afrikai ország cseppfolyósított földgáz exportjával kapcsolatban. Bár Egyiptom hozzájárulása Európa gázellátásához nem jelentős, egy szélesebb körű konfliktus és Irán esetleges részvétele növelheti a Hormuzi-szoroson áthaladó katari LNG-hajók biztonsági kockázatait.

Az Energy Aspects Ltd. ezen a héten kiemelte, hogy "az európai és globális egyensúlyt fenyegető legnagyobb kockázatot a Hamász-Izrael konfliktus esetleges eszkalálódása jelenti, amely Irán bevonásával járhat, és feszültséget generálhat a Hormuzi-szoros használata miatt". Ezen a véleményen a Bruegel is osztozik, amely arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen bevonódás a térségben lévő nemzetközi gázvezetékek biztonsági kockázatát is fokozhatja. A Rystad Energy megjegyezte, hogy "az Izrael és a Hamász, a palesztin fegyveres csoport között zajló konfliktus komoly fenyegetést jelent a regionális földgázpiacra, és a tél közeledtével hatással lehet Európa cseppfolyósított földgázellátására."

A közel-keleti helyzet mellett az árat felfelé hajtják a Török Áramlaton keresztüli gázszállítások körüli bizonytalanságok is.

