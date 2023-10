Megjelent az idei BÉT50 kiadvány

A BÉT50 - Ötven hazai vállalat sikertörténete című sorozat nyolcadik kötetével jelentkezett a Budapesti Értéktőzsde. A Tőzsde kis- és középvállalkozói közösségét összefogó „Ötvenek klubja” immár 400 tagot számlál.

A BÉT50 kiadvány célja, hogy felhívja a gazdasági szektor és a nyilvánosság figyelmét a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, nemzetközi szinten is versenyképes, hazai tulajdonú vállalatokra. A közösség tagjait minden évben a BÉT szakmai partnerével közösen választja ki, figyelembe véve a vállalatok pénzügyi mutatóit, aktuális piaci helyzetét és jövőképét.

Az élmezőnyben mindenekelőtt a feldolgozóipar (15 vállalat) és a kereskedelem (12 vállalat) követelt magának helyet, de - első ízben - olyan unikális terület is képviselteti magát, amilyen az űripar. A társaságok az idei évben 13 vármegyéből kerültek ki, ezek közül Pest továbbra is az élen áll, 30 vállalattal.

A kiadványt bemutató konferencián Virág Barnabás, MNB-alelnök nyitóelőadásban érintette többek között a globális pénzpiaci piac helyzetét, és a magyar gazdaságban, illetve a hazai vállalati körben rejlő lehetőségeket is érintet. A tőzsdei, finaszírozási és fenntarthatósági témákkal foglalkozó szakmai előadások és panelbeszélgetések mellett Lubics Szilvia hosszútávfutó, ultramaratonista inspiráló előadását is meghallgathatták a meghívottak.

„Az előző BÉT50 kiadvány bemutatása óta a középvállalati piac fejlesztésében figyelemre méltó eredményeket produkáltunk - elég, ha a BÉT tőzsdére lépésére vagy a kkv szektor fejlesztését támogató Mentor Programunk sikeres zárására gondolunk. Természetesen ide sorolható a nyolcadik BÉT50 kiadvány összeállítása is, amely újra rámutatott a hazai vállalati kör rejtett tartalékaira, valamint arra is, hogy a tőkeági finanszírozás, a BÉT stratégiai törekvésének megfelelően, egyre inkább beépül a hazai vállalati gondolkozásba. Köszöntjük az idei Ötveneket a BÉT50 közösségben!” – mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

„A középvállalti piac fejlesztése számunkra is kiemelten fontos. Az EY-nál fáradhatatlanul azon dolgozunk, hogy segítsük a sikeres hazai középvállalatokat céljaik elérésében. Ezt tesszük több mint 30 éve, és ezért támogattuk idén is, már hatodik alkalommal a Tőzsde programját. Az idei ötvenek is kiemelkedő eredményeket értek el, de számomra ennél is fontosabb az az érték, amit létrehoznak, hiszen ez az, ami igazi inspirációt jelent a magyar gazdaság szereplőinek. Minden elismerés megilleti őket!” – tette hozzá dr. Vaszari Péter, a kiadvány létrejöttét szakmai partnerként támogató EY tranzakciós tanácsadási szolgáltatások üzletág partnere.

A BÉT50 közösség a nyolcadik kötettel immár közel 400 tagot számlál. A kiadvány a bet50.hu weboldalon online is megtekinthető.