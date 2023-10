Egymás után kongatják a vészharangot az autógyártók, a Ford is beszállt

A Ford visszavonta egész éves profit előrejelzését a United Auto Workers (UAW) szakszervezettel kötött megállapodás függőben lévő ratifikálása miatt, és az elektromos járművekkel kapcsolatos nagyobb veszteségekre figyelmeztetett.

Az UAW és a Ford előzetes megállapodásra jutott, amely 4,5 év alatt 25 százalékos béremelést jelent 57 000 dolgozó számára. Ez a megállapodás gyakorlatilag lezárta a sztrájkot a Ford néhány legnagyobb gyárában.

Az Anderson Economic Group tanácsadó cég szerint a három detroiti autógyártónál lezajlott sztrájkokból eredő összesített gazdasági veszteség 9,3 milliárd dollárt tett ki.

Megjelentek a Ford harmadik negyedéves eredményei is, a cég bevétele 11 százalékkal nőtt, 44 milliárd dollárt tett ki, míg az egy évvel korábbi 827 millió forintos veszteség 1,2 milliárd dolláros nyereségbe fordult ál. A cég harmadik negyedévre vonatkozó korrigált részvényenkénti eredménye 39 cent lett, ami elmaradt a Wall Street 45 centes várakozásától.

A Ford közölte, hogy elektromos járművekkel foglalkozó részlege 1,3 milliárd dolláros kamat- és adófizetés előtti (EBIT) veszteséget könyvelt el, ami magasabb volt a vártnál. A vállalat az egész évre 4,5 milliárd dolláros veszteséget prognosztizált a Ford Model e egységére. A Ford kijelentette, hogy az EV-üzletágában "jelentősen beszűkült" árak és nyereségesség tapasztalható. Azt is megjegyezte, hogy az ügyfelek nem szívesen fizetnek többet az EV-kért a hasonló belsőégésű és hibrid modellekhez képest.

A Ford árfolyama a profit warningot követően 3,2 százalékos mínuszba került a tegnapi piaczárás után, így 11 dolláron indíthatja a mai kereskedést.

Eközben a General Motors, a Ford detroiti versenytársa szintén visszavonta 2023-as profitkilátásait a sztrájk miatt. Csütörtökön az UAW kiterjesztette a sztrájkot a General Motors texasi összeszerelő üzemére is, ahol a nyereséges SUV-kat gyártják.

Nemcsak a tengerentúlon, hanem Európában is aggódnak az autógyártók. Csütörtökön megütötték a német autógyártók részvényeit, miután a Mercedes a harmadik negyedéves értékesítési számai elmaradtak a várttól Harald Wilhelm, a vállalat vezetője pedig a friss számok ismertetését követően elmondta, hogy a „brutális” EV-piac a vállalat éves eredményeire is komoly hatással lehet, miután a piacon az árháborúk, az ellátási lánccal kapcsolatos problémák, illetve az is fejfájást okoz a gyártónak, hogy néhány más gyártó a magasabb gyártási költségek ellenére az akkumulátoros elektromos járműveket a belső égésű motoros autók szintje alatt értékesíti.

Hétfőn a Volkswagen részvényei 2020 áprilisa óta a legalacsonyabb szintre kerültek, miután az autógyártó csökkentette az idei évre vonatkozó profitmarzsát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images