Visszatért a félelem a tőzsdékre - Mi jön most?

A technológiai részvények vezetésével rég nem látott mélyrepülésnek lehetünk szemtanúi a tőzsdéken, miután az amerikai gazdaságból érkező erős számok, a vágtató kötvényhozamok, valamint a nagy technológiai vállalatok jövőbeli eredményességével kapcsolatos bizonytalanságok is fejfájást okoznak a befektetőknek a mesterséges intelligencia őrület lecsengése mellett. Ennek apropóján pedig megnéztük, hogy mire számíthatnak a befektetők a következő időszakban. Hasonló témákról, többek között a magyar és külföldi részvényekről a Portfolio Investment Day 2023 befektetői eseményen is szó lesz.

Visszatért a félelem

A befektetői hangulatromlását jól szemlélteti a CNN "Fear and Greed" indexének romlása is. A mutató már a 27-es értéken áll, és ismét közelít az "extrém félelem" szintjéhez. Igaz, az index volt már ebben a tartományában is, legutóbb éppen szeptember végén, azt megelőzően pedig a márciusi bankproblémák során.

Forrás: CNN

Az index általában kontraindikátorként funkcionál, idén például két alkalommal is jó fordulós jelzést adott: először a márciusi bankproblémákat követően, majd az október eleji mélypont elérése után.

A világjárvány óta nem történt ilyen

Az S&P 500 immáron 3. hónapja van korrekcióban, az időszak során pedig már közel 10 százalékot vesztett értékéből az index a júliusi 4 600 pontos csúcsszintekhez viszonyítva. Amennyiben pedig az augusztusi és a szeptemberi hónap után az októbert is mínuszban zárja az amerikai benchmark, úgy