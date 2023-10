Valami nagyon újra készül a Penny Magyarországon: jön a fizetős rendszer

November 1-jétől több ponton is módosul a Penny üzletek parkolóiban található elektromosautó-töltőállomások használata - közölte a kiskereskedelmi vállalat. A Penny töltői voltak - a Lidl szeptember 5-én élesedő fizetős rendszere óta - az utolsó ingyenes nyilvános, széles körben elérhető töltési lehetőségek idehaza, ez most megszűnik.

Az ország mintegy 70 pontján található – eddig csak a nyitvatartási időben üzemelő – e-töltők éjjel-nappal elérhetővé válnak,

a szolgáltatás pedig a piaci viszonyoknak megfelelő mértékben válik fizetőssé.

- tudatta közleményében a kiskereskedelmi lánc, amely szerint a hazai diszkontláncok közül a Penny utolsóként tette fizetőssé a töltést az egyes áruházai parkolójában található e-töltőpontoknál.

A pontonként elérhető, 22 kW-os töltési teljesítménnyel rendelkező AC töltés díjszabása egységesen 179 Ft/kWh lesz.

A fizetős töltést az eddig is használt Polyfazer mobil applikációban vagy a Polyfazer honlapján, a bankkártya regisztrációját követően lehet elindítani. A Penny parkolóiban található e-töltőket a V4 Plus Kft. üzemelteti, bármilyen – az üzemeltetéssel kapcsolatos – további kérdésben a partnercég munkatársai illetékesek - közölték.

Várható volt, hogy egyedül maradva ezt az ingyenes szolgáltatás nem tudja fenntartani a Penny tartósan, a villanyautós közösségben terjedt hírek és tapasztalatok alapján jelentős túlkereslet jelentkezett a Penny töltők iránt az elmúlt hetekben, mióta a Lidl megszüntette az ingyen töltés lehetőségét. Láthatóan a Lidl-árak közé lőtte be árait is a Penny: a töltési díj a Lidl Plus alkalmazással indítva AC töltőn 149 Ft/kWh, DC töltőn 179 Ft/kWh, a Lidl weboldaláról indítva pedig AC töltőn 199 Ft/kWh, DC töltőn 229 Ft/kWh.



Szeptember elején új fejezetéhez érkezett az elektromobilitás magyarországi története, amikor az egyik legnagyobb hazai töltőhálózatot üzemeltető Lidl nyolc év után fizetőssé tette az áruházai parkolóiban addig ingyenes nyilvános e-töltési lehetőséget. Az energiakrízis az elmúlt időszakban több hullámban tarifáik emelésére késztette a piac szereplőit, ami várhatóan még inkább az otthontöltés felé tereli a villanyautósokat, ugyanakkor a nyilvános töltés bizonyos helyzetekben továbbra is elkerülhetetlen lesz. Alábbi cikkünkben néztük meg, milyen e-töltési árakat kínálnak a meghatározó hazai szolgáltatók:

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Váli Miklós