Új világ jön: így tarthatják kordában a szuperhatalmak a mesterséges intelligenciát

A legfejlettebb iparosodott országokat tömörítő G7 hétfőn elfogadott egy, a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának elveit tartalmazó, nem kötelező érvényű iránymutatást. A kódexhez ugyan önkéntes alapon lehet csatlakozni, ám a fő csapásirányt kijelöli, és az EU által kidolgozott szabályozást is megerősítheti. Szintén hétfőn jelent meg Joe Biden amerikai elnök rendelete, amelyben részletes utasítást ad a kormányzati szerveknek a mesterséges intelligencia szabályozására vonatkozóan. Cikkünkben összefoglaltuk, milyen lépéseket tettek eddig a világ nagyhatalmai korunk egyik legmeghatározóbb technológiájának megregulázása érdekben.

Új szabályokat írtak a nagyhatalmak

Az Egyesült Államokat, Franciaországot, Japánt, Kanadát, Nagy-Britanniát, Németországot, Olaszországot, valamint “nyolcadik tagként” az Európai Uniót tömörítő G7-csoport vezetői májusban, a "hirosimai mesterséges intelligencia-folyamatnak" nevezett miniszteri fórumon döntöttek a dokumentum (amelynek eredeti címe: International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems) kidolgozásáról.

A napokban bemutatott kódex 11 pontból áll, és célja, hogy a legfejlettebb mesterséges intelligencia alapmodelleket - főként a generatív mesterséges intelligencia rendszereket - fejlesztő, implementáló és felhasználó cégek törekvéseit olyan módon szabályozza, hogy a technológia a lehető legnagyobb biztonság mellett teremtsen értéket a felhasználók kezében.

Mit tartalmaz a dokumentum?

A szabályzat kiköti, hogy a vállalatoknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a kockázatok azonosítására, értékelésére és kezelésére a technológia teljes életciklusa során, valamint a mesterséges intelligencia forgalomba hozatalát követő visszaélésekkel is meg kell tudniuk birkózni.

A vállalatoknak nyilvános jelentéseket kell közzétenniük az AI-rendszerek képességeiről és korlátairól, ideértve a fent említett visszaéléseket. Emellett a dokumentum robusztus biztonsági rendszerek létrehozását is előírja. A kezdeményezéshez csatlakozó vállalatok egy címkézési rendszer bevezetését is vállalják, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a mesterséges intelligencia által generált tartalmak azonosítását. Mindez a dezinformációból és a megtévesztésből eredő kockázatok csökkentése érdekében szükséges, hiszen egyre gyakrabban látni, hogy a generatív AI akár a súlyos politikai következményekkel járó tömeges manipuláció végrehajtására is alkalmas lehet.

A dokumentumot szükség szerint felülvizsgálják és frissítik, többek között az érdekelt feleket bevonó konzultációk révén. A G7 vezetői felszólították a mesterséges intelligencia rendszereket fejlesztő cégeket, hogy kötelezzék el magukat az irányelvek alkalmazása mellett, az első aláírókat viszont még nem jelentették be.

Az EU szabályozása és Joe Biden rendelete

Bár a G7 iránymutatásai nem bírnak jogi erővel, nyomást helyezthetnek olyan szabályzatok mihamarabbi elfogadására és implementációjára, amelyek viszont igen. Ilyen az EU mesterséges intelligencia szabályzata (EU AI Act) is, amely az első kísérlet egy közösségi szintű horizontális szabályozás megalkotására. A jogi keret a mesterséges intelligencia rendszerek konkrét felhasználására és a kapcsolódó kockázatokra összpontosít. A tervezet egy kockázatalapú megközelítést alkalmaz, amely a mesterséges intelligenciával működő rendszerekre a kockázati szintjük függvényében különböző követelményeket és kötelezettségeket ír elő.

A szabályzatról jelenleg a társjogalkotók, az Európai Parlament és a Tanács egyeztetnek. Egyes források szerint a végleges jogszabályt 2023 végén fogadják majd el. Az ütemterv nincs kőbevésve, és a tárgyalási folyamatoktól, valamint a különböző érdekelt felek által javasolt módosításoktól függően változhat. A harmonizált szabályokat azonban még át kell ültetni a nemzeti jogba is, amely a becslések szerint akár két további évet is igénybe vehet. Így az uniós AI-törvény várhatóan csak 2025-ben vagy 2026-ban válik majd kötelező érvényű jogszabállyá.

Az EU-s rendelethez képest az Egyesült Államok MI-szabályozása egyelőre se nem túl világos, se nem túl átfogó, mivel egységes, szövetségi szintű törvény még nem született a rá. A konzekvens és hatásos szabályozás szempontjából komoly jelentősége van Joe Biden amerikai elnök hétfői elnöki rendeletének, amelyben a mesterséges intelligencia felhasználási szabályainak kidolgozására utasította az amerikai kormányzat szerveit.

A kormányzati szerveknek kötelező lesz a legnagyobb teljesítményű mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztői számára előírni, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatban megosszák a kritikus információkat, valamint a biztonsági tesztjeik eredményeit.

Az amerikai kormányzat különböző szerveinek - az elnöki rendelet alapján - többek között azt is biztosítaniuk kell a jövőben, hogy a használatba kerülő rendszerek védelmet biztosítanak a csalások és visszaélések ellen, valamint védjék a személyiségi jogokat.

Az elnöki rendelet fogadtatása többnyire pozitív volt a piaci szereplők részéről is. Jack Clark, az Anthropic társalapítója az X-en azt írta, hogy

jónak tűnik, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektetnek az AI-rendszerek tesztelésére és értékelésére - nem lehet kezelni azt, amit nem lehet mérni.

Eközben Gary Marcus író és kritikus, aki az OpenAI vezérigazgatójával, Sam Altmannal együtt tett májusban tanúvallomást a szenátus előtt az mesterséges intelligencia szabályozásáról, a Substack hírlevelében azt írta, hogy

sok minden tetszik az elnöki rendeletben. Fantasztikus, hogy az amerikai kormány komolyan veszi a mesterséges intelligencia kockázatait.

Hozzátette azonban, hogy a hatékonyság nagyban függ a pontos megfogalmazástól, és attól, hogyan hajtják végre a rendeletet, vagy mennyire lesz kötelező érvényű.

Kína mindenkit megelőz a szabályozással

Kínában augusztus 15-én lépett életbe a mesterséges intelligenciát szabályozó törvénycsomag. A 24 iránymutatás olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek előírják, hogy a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokat nyújtó platformoknak regisztrálniuk kell magukat a hatóságoknál, és folyamatos biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetniük magukat. A kínai kormány emellett a mesterségesen létrehozott tartalmak címkézését is előírja.

Kína nem sokkal a ChatGPT megjelenése után kezdett intenzív fejlesztésekbe a mesterséges intelligencia terén, és az egyik helyi technológiai óriása, a Baidu létrehozta a népszerű chatbot riválisát, amely az Ernie bot névre hallgat.

A kínai szabályozás célja egyfajta köztes megoldást megteremtése a technológia állami ellenőrzése és az innovációnak kedvező környezet kialakítása között. Ismerve azonban a kínai állampárt erőteljes és hatékony fellépést, ha techcégek megfegyelmezéséről van szó, ez a törekvést azért érdemes némi szkepticizmussal kezelni.

Címlapkép forrása: Getty Images