Itt a friss brókersorrend: ki a legnagyobb a magyar tőzsdén?

Mérsékelt elmozdulással zárta az októbert a BUX index és a részvénypiaci forgalom is alábbhagyott szeptemberhez képest – derül ki a BÉT ma közzétett havi statisztikájából. A brókercégek közül a Wood megőrizte vezető pozícióját októberben is.

Vegyes hónapot zártak októberben a nemzetközi részvénypiacok: az amerikai és az ázsiai tőzsdék is jelentős ingadozást mutattak. A tendencia elsősorban a monetáris feltételek szigorodására, azon belül is az inflációs nyomással kapcsolatos aggodalmakra, illetve a gazdasági növekedés bizonytalanságára vezethető vissza, emellett a geopolitikai feszültségek is elbizonytalanították a befektetőket.

A magyar tőzsde közel stagnálással zárta a hónapot, szeptember végéhez képest 0,4 százalékot emelkedett a BUX index.

A részvénypiaci forgalom gyengén alakult szeptemberhez képest, a duplikált forgalom 336,6 milliárd forintot tett ki októberben, ami 36 százalékos visszaesés az előző hónaphoz viszonyítva. Tavaly októberhez képest viszont 30 százalékos a forgalomnövekedés.

A legnagyobb értékben októberben továbbra is az OTP Bank részvényeivel zajlott a kereskedés, a teljes piaci forgalom közel 48 százalékát adta. A bankpapírt követte a Richter Gedeon és a Mol, 21, illetve 17 százalékos részesedéssel. Míg az OTP és a Mol árfolyama 1,1 százalékkal, valamint 2,9 százalékkal emelkedett októberben, addig a Richter 4,9 százalékot esett.

Ami az árfolyamteljesítményeket illeti, a mid-capek közül a Nordtelekom, a Rába és Waberer’s emelkedett ki, előbbi kettő 26 és 20,6 százalékos, utóbbi 10,6 százalékos részvényárfolyam-növekedéssel.

A befektetési szolgáltatók versenyét októberben a Wood zárta az élen, 88,1 milliárd forinttal, a 2-3. helyet pedig a Concorde és az Erste érte el, 82,6 és 73,9 milliárd forinttal.

A piac három nagy szereplője továbbra is jelentős, együttesen 70 százalék feletti részesedéssel a piaci forgalomból.

