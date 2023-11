A digitalizáció a bankokat is átformálta, kiderült, mire kell figyelniük a jövőben

Hatalmas változások zajlanak jelenleg a piacon, a bankok versenyelőnyét pedig az fogja adni, hogy miképp tudnak majd ezekhez alkalmazkodni - hangzott el a Portfolio Banking Technology 2023 konferenciáján. Az esemény III/A szekcióban szó volt arról is, hogyan zajlanak az MBH digitális dokumentumkezelési folyamatai, hogyan egységesítette az OTP a 12 leánybankjának működését különböző országokban, illetve szó volt a felhőalapú megoldásokról is.

A III/A szekció panelbeszélgetésében Bodnár Béla, a Shiwaforce vezérigazgatója, Erni Tamás, a Loxon vezérigazgatója, Horváth Péter, a K&H Bank projektiroda vezetője, Mura József, az OTP Retail Lending Tribe üzletágának igazgatója és Sziráki László, CIB Bank informatikai divíziójának vezetője tárgyalta át a bankok digitalizációs törekvéseit. A beszélgetést Hoffmann Bence, a Shiwaforce vezérigazgató-helyettese moderálta, a téma a bankok digitalizációja volt.

Mura József úgy látja, hogy az elmúlt időben nem változott sok tényező a piacon, azt viszont bankként fel kellett ismerniük, hogy az üzleti és IT oldalt sokkal közelebb kell hozni egymáshoz. A felgyorsult világban fontos a time-to-market, vagyis az az idő, amely eltelik a termék megalkotásától az értékesítésig, ezen egyre inkább gyorsítani kell. A szakember szerint a jövőben a fejlődést az tudja hozni, ha az üzleti és az IT világ a későbbiekben egyre szorosabban tud együttműködni, hiszen a banki fejlesztéseket közösen lehet a leghatékonyabban megoldani.

Sziráki László elmondta, hogy a CIB IT üzletágában rengeteg innovációs törekvés van, a low code/no code megközelítés helyett inkább azonban próbálnak magasabb fokú szabadságot nyújtani a fejlesztéseknek, ezt azonban olyan keretek közé szorítják, hogy az ne okozzon biztonsági kockázatot. A vezető szerint nem lehetséges, hogy minden csapatban a lehető legkompetensebb személyek dolgozzanak: inkább fontosabb az, hogy az IT és az üzlet megértse a másik üzletágát, a jövőben így lehet a legjobb megoldást megtalálni.

Horváth Péter szerint van változás a piacon, és ehhez a bankok alkalmazkodnak is. A digitális világba beleszületett ügyfelek már nem egy-egy terméket, hanem megoldásokat keresnek. A low code/no code megoldásokkal kapcsolatban a szakember elmondta, hogy van helyük a pénzintézeteknél, azonban kellő körültekintéssel kell ezeket alkalmazni. A szakember szerint változás mindig lesz, az a lényeg, hogy megfelelően felmérjük a környezetünket és a lehetőségekhez mérten a legjobban alkalmazkodjunk hozzá.

Bodnár Béla nagyon pozitívnak tartja, hogy az üzleti és IT csapatok sokkal közelebb kerültek egymáshoz a pénzintézeteknél, így ugyanis ki lehet küszöbölni a kommunikációs nehézségeket, és sokkal egyszerűbb elvégezni az újításokat. A szakember szerint egy csapatnak úgy kell összeállnia, hogy minden tagnak legyen egy alapvető tudása abban, amiben dolgozik, hiszen csak így tud igazán hozzájárulni a hatékony működéshez.

Erni Tamás a low code/no code kapcsán elmondta, hogy IT fejlesztésekre mindenhol szükség van, kérdés azonban, hogy a kapacitásokat hol kötjük le. a low code/no code lehetőséget ad arra, hogy a képzett, hard code feladatok elvégzésére képes IT munkatársak több munkát tudjanak elvégezni, hiszen nem a platform fejlesztésével töltik el az idejüket. A szakember szerint mindent az együttműködés határoz meg: a legmodernebb technológiák semmit sem jelentenek, ha a csapaton belül és kívül nincs meg a megfelelő együttműködés.

Kiss Kitti, az MBH dokumentum menedzsment vezetője és Varga László, a DMS One üzletfejlesztési igazgatója közös előadásukban az MBH dokumentumkezelési technológiájáról adott elő:

A technológiai fejlődést több tényező mozgatja, ilyenek például a szabályozói vagy az ügyfelek által támasztott elvárások. Tovább segítette a digitalizációt a koronavírus is, hiszen a távmunkához elengedhetetlen volt az informatikai rendszer fejlesztése.

Kiss Kitti ismertette, hogy az MBH Bank három pénzintézetből, az MKB-ból, a Budapest Bankból és a Takarékbankból jött létre. Az összeolvadás során fontos volt az, hogy melyik banknak milyen az informatikai rendszere, hiszen ez az új nagybank dokumentumkezelését is meghatározta.

Az informatikai átállást egy képzett belső támogató csapat segítette, így az MBH alkalmazottai is könnyebben tudtak áttérni az új rendszerre.

A folyamatok digitális kezelése egy bizonyos komplexitás felett már nemcsak a hatékonyságot javítja, hanem elengedhetetlen a munkafolyamat teljeskörű elvégzéséhez.

Az üzleti folyamatok digitalizációjának első lépése a dokumentumok online térbe való átültetése, ezt követi a belső folyamatok digitalizálása, csak ezt követően valósítható meg a teljes automatizáció.

A jogszabályi feltételek ma lehetővé teszik, hogy egy papír alapú dokumentumról hiteles elektronikus másolatot készítsünk, ez a teljes digitalizációhoz elengedhetetlen. Fontos, hogy a felhasználókat is figyelembe vegyük, hiszen ők is a digitalizáció része.

Uszov Márk, a Devertix vezérigazgatója a Banki IT infrastruktúra felhőalapú megoldásairól beszélt. Elmondta, hogy a felhők legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a költséghatékonyság és a skálázhatóság: a felhő alapú megoldás amellett, hogy kevesebb kezdeti beruházást követel, az üzemeltetési költségeket is csökkenti. Emellett a felhők képesek kezelni a csúcsidőszaki terheléseket, az erőforrások ugyanis az igényeknek megfelelően növelhetők vagy csökkenthetők.

A felhő specifikus megoldások kihívásai közé tartozik például az MNB és más helyi szabályozók által előírt ellenőrzések, valamint az uniós szabályozások is, hiszen a szabályok a felhőkre is vonatkoznak. Itt a legfontosabb kérdéskör az ügyféladatok védelme, ezt pedig az is nehezíti, hogy az adatoknak a felhőben való tárolás esetén is az EU-ban kell maradniuk. Egy felhőszolgáltatás esetén az is fontos, hogy folyamatosan elérhető legyen, az intézmények ugyanis folyamatos jelenlétet várnak el.

Mura József, az OTP Retail Lending Tribe üzletágának igazgatója az országokon átívelő digitális hitelezési megoldásokról tartott előadást. A szakember ismertette, hogy az akvizíciók nyomán az OTP már 12 országban van jelen, amelyek mindegyike egy önálló bank felvásárlásával történt meg. A különböző piacokra való belépéskor nehézséget okozott a vegyes IT infrastruktúra és technológia, ezt az OTP országokon átívelő hitelezési megoldásokkal hidalta át. A szakember kiemelte, hogy versenyelőnyt nem csupán a technológia jelent: az is fontos, hogy az üzleti és IT területek együttműködésével miként tudunk vele értéket teremteni.

A leánybankok ökoszisztémáit rétegekre épülő megközelítéssel igazítják az anyabank rendszereihez: ennek egyik lépése a Master Copy megalkotása volt, ez az üzleti logikát, a workflow folyamatokat, a döntési logikákat és a felületeteket egységesítését jelenti.

