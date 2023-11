Nem igaz, hogy az idősek jobban ki vannak téve a csalásoknak

Portfolio 2023. november 07. 12:32

Az ember történelme során mindig volt szervezett bűnözés, a technológia gyors fejlődése miatt azonban most nehéz lépést tartani az online térben történő csalásokkal - hangzott el a Portfolio Banking Technology 2023 konferenciáján. A II/B szekcióban az is kiderült, hogy nemcsak az időseket, hanem a fiatalokat is át lehet verni, illetve szó volt a jövő azonosítási módszereiről is.