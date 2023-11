Az IT-cégek kincseskamráját nyitotta ki ez a megatrend Magyarországon

Az IT-szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni. Kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon. Teljes iparágra és szegmensekre vonatkozó statisztikák nem érhetők el, ezért a cégek irányából indultunk el, és megnéztük, milyen következtetéseket lehet levonni a legnagyobb hazai cégek adataiból. Tüzetesen elemeztük három kiemelt, a felhőhöz kapcsolódó alszegmenst, amelyek képesek lehetnek megelőzni az IT-piac más területeit, és vélhetően a AI előretörésével sem fognak háttérbe szorulni.

Érdeklődésünk az IT-iparágon belül alapvetően az IT-szolgáltatásokra irányult és a hazai tulajdonú szereplőket elemeztük (nem szerepelnek ezért a listán például a Magyar Telekom és annak leányvállalatai - a szerk.), így céglistáink összeállítása során olyan hazai magántulajdonban levő társaságokat vettünk figyelembe, amelyek főtevékenységként IT-szolgáltatást végeznek.

Lényeges korlátozó tényező volt, hogy a kiválasztott szegmensek határai elmosódnak, ráadásul az IT-szolgáltatással foglalkozó vállalatok az esetek többségében nem profiltiszták. Mivel a cégek nyilvánosan elérhető pénzügyi adatai ritkán tartalmaznak üzletágankénti bontást, így alapvetően saját iparági ismereteinkre, illetve egyéb nyilvánosan elérhető adatokra hagyatkoztunk a cégek szűrésénél és kategorizálásánál, így ez a terület jelentős szubjektív elemeket tartamaz.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy amíg a legnagyobb hazai IT-szolgáltatók 40-es toplistájának összeállításánál törekedtünk az aktuális iparági viszonyoknak a lehetőségekhez mérten legpontosabb bemutatására, addig az alszegmens listák a fenti nehézségek miatt sokkal inkább a területükön kiemelkedő hazai vállalatokat és azok pénzügyi eredményeit prezentálják, de toplistáknak nem neveznénk őket.

A 40 legnagyobb hazai szereplő az IT szolgáltatások piacán

Az iparág jelentőségét mutatja, hogy 3 milliárd forintot meghaladó árbevételre volt szüksége a cégeknek ahhoz, hogy a 40 legnagyobb szereplő közé kerüljenek. Ez azért is figyelemreméltó adat, mert a rangsor összeállításnál értelemszerűen igyekeztünk kiszűrni a hardver túlsúlyos cégeket, így a listára felkerült társaságok többsége a szoftverfejlesztés és egyéb szoftveres szolgáltatások területén volt képes ilyen mértékű forgalmat elérni.

A listán szereplő cégek 73%-a tudta növelni bevételeit 2022-ben, méghozzá átlagosan 30%-kal. A 40 cég együttesen pedig 418 milliárdos forgalmat bonyolított le a tavalyi évben, ami 4%-kal nagyobb érték az előző évhez képest. Eredménytermelő képesség (EBITDA – kamat-és adófizetés, valamint amortizáció előtti működési eredmény) szempontjából már kevésbé kiemelkedő a listázott szereplők 2022-es teljesítménye, hiszen a 40 legnagyobb cégnek csupán a 65%-a tudott profitnövekedést elérni a megelőző évhez képest. A vállalatok medián értéken (szélsőséges, kiugró adatoktól megtisztított középérték) 14%-kal tudták növelni a profitabilitásukat 2022-ben. A toplista cégeinek átlagos árbevételhez viszonyított EBITDA hányada 13% volt, ami 3%-kal elmaradt a 2021-es 16%-os rátától. A profit marginok csökkenéséhez elsősorban a szektorban tapasztalható bérnövekedés járulhatott hozzá.

Elemzésünk elsősorban az IT-szolgáltatási iparág trendjeire, változásaira koncentrál, amihez véleményünk szerint a legnagyobb 40 cég adata jó indikációval szolgál. Ugyanakkor nem volt célunk az iparág és a szegmensek méretének vizsgálata, mert ehhez a jelentős számú kis- és középméretű (0,5-2 milliárdos árbevétel) vállalat elemzésére lenne szükség. Viszont annak érdekében, hogy a toplistán kívül eső IT-szolgáltatók megismerésére is lehetőség nyíljon részletesebben elemeztük három napjainkban releváns alszegmens (felhő szolgáltatások, bérfejlesztés, saját szoftverfejlesztés) néhány kiemelt cégének teljesítményét.

Felhő alapú szolgáltatások

Az első alszegmens, amit górcső alá vettünk, a felhő alapú szolgáltatások piaca volt. Kétségtelenül a „felhő” volt az elmúlt évek egyik legtöbbször elhangzó hívószava. A kifejezést hallva feltehetően sokan asszociálnak azokra a hétköznapokban is gyakran használt alkalmazásokra (Facebook, Instagram, Gmail), amelyekhez fizikai korlátok nélkül, csupán egy internet kapcsolaton keresztül hozzáférhetnek a felhasználók. Napjainkban a vállalatok is igyekeznek kiaknázni a felhős technológiák által nyújtott lehetőségeket a digitalizációs projektjeik során. Amíg előbbi kategóriát a szakma szoftverszolgáltatásként (Software-as-a-Service, SaaS) azonosítja, addig utóbbi a platform és infrastruktúra szolgáltatás gyűjtőnevekhez köthető. Jelen kitekintés alanyai azok az inkább második kategóriába sorolható hazai cégek, akik alapvetően felhőmigrációval, rendszerintegrációval és a felhős infrastruktúrák optimalizálásával foglalkoznak vállalati ügyfelek számára.

A kiemelt cégek pénzügyi eredményeiből egyértelműen kiolvasható a felhő szolgáltatások iránti még most is jelentősen növekvő igény. A Statista előjelzése szerint 2023-ban közel 30%-os bővülés prognosztizálható a hazai felhős piacon és a következő 5 évben több mint 10%-os átlagos éves növekedés várható. Ezt támasztja alá az az adat is miszerint a listán szereplő cégek kivétel nélkül kétszámjegyű átlagos éves növekedési ütemben tudták növelni bevételeiket a vizsgált időszakban, az elmúlt év átlagos árbevétel növekedése pedig 55% volt. Úgy tűnik, hogy a növekedés még bőven a gyorsuló szakaszában volt 2022-ben.

„Felhő” listánk legnagyobb szereplője az Aliz Tech Kft 4,3 milliárd forintos árbevétellel, aminek több mint 80%-a exportból származott. Tavaly impozáns, 41%-os bevételnövekedést ért el a cég. Az Aliz a Google Cloud partnere és a technológiai cég platformját használva nyújtanak különböző infrastruktúra, adatelemzés, felhőmigráció és gépi tanulás megoldásokat ügyfeleik számára.

Szoftverfejlesztés, mint szolgáltatás

A második kiemelt IT-alszegmens, amely szintén a figyelem középpontjában volt az elmúlt években, a szoftverfejlesztési szolgáltatás, köznyelven bérfejlesztés. Az üzleti életben megkerülhetetlen lett az informatikai megoldások alkalmazása, így az alapvetően nem IT-profilú cégeknél is igény jelentkezik különböző egyedi szoftveres megoldások iránt. A meredeken emelkedő informatikus bérek és a folyamatosan változó technológiai környezet mellett a vállalatok nem feltétlen engedhetik meg maguknak, hogy házon belül kezeljék ezeket az igényeket. Ebből kifolyólag számos vállalat dönt ezen funkció kiszervezés mellett és bíz meg egy bérfejlesztéssel foglalkozó céget a kívánt megoldás leszállítására.

A kiemelt 20 cég árbevétele a felhő szolgáltatókhoz hasonlóan szintén kétszámjegyű mértékben növekedett az elmúlt években, 2022-ben pedig átlagosan 45%-kal nőtt bevételük. Míg a listára felkerülő cégek 95%-a képes volt növelni forgalmát, addig csupán a cégek valamivel több, mint felénél javult az EBITDA szintű profitabilitás a megelőző évhez képest. Ez jól tükrözi, hogy az IT-piac globálissá válásával az informatikus bérek kiegyenlítődnek és a bérfejlesztés ma már nem elsősorban költségoptimalizálásról, hanem a megfelelő tudás megtalálásáról szól.

A listából kiemelkedik a kiváló évet záró Gloster Csoport. A cégcsoport nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágának két „zászlóshajója” a Gloster – Minero IT HungaryKft. és a Gloster-P92 Informatikai Kft. Előbbi 2021-ben került a Gloster többségi tulajdonába, utóbbit pedig 2023-ban vásárolta fel a cégcsoport. Jelen kitekintésben a cégek összevont számait vizsgáltuk és a 2022-es évben a vállalat hivatalosan közzétett adataival összhangban a P92 számait is bevontuk az elemzésünkbe. A nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág 4,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2022-ben, ami több mint háromszor magasabb a 2021-es árbevételnél. Az üzletág árbevételének közel 80%-a export értékesítésből származik, amivel a Gloster Csoport a P92 felvásárlása után a legnagyobb külföldi ügyfeleknek dolgozó hazai szereplő a kiemelt cégek között.

Saját szoftverek fejlesztése

A harmadik, elemzésünkbe bevont alszegmensben azok a szoftverfejlesztő cégek szerepelnek, amelyek meglévő kapacitásaikat saját szoftvereik kidolgozására fordítják, majd az elkészült megoldásokat értékesítik az ügyfeleik számára. Az értékesítés módja szempontjából két különböző modellt alkalmaznak a listázott cégek. A szereplők egy csoportja a hagyományos licensz-modellben értékesíti termékeit, míg a másik, egyre népszerűbb modell a szolgáltatás alapú (SaaS), digitális csatornákon keresztül, előfizetéses formában történő értékesítés.

A kiemelt cégek között számos a toplistánkon szereplő cég is megtalálható, így kijelenthető, hogy ez az alszegmens az egyik, ha nem a leghangsúlyosabb területe a hazai IT-szolgáltatások piacának. A nemzetközi sikert elérő SaaS cégek könnyedén tudják túlszárnyalni a hazai IT-szolgáltatásokra fókuszáló szereplőket. Így számos, a listára felkerült vállalat nemzetközi szinten is elismert szoftveres megoldásokat szállít. A kiemelt szereplők átlagosan 43%-kal tudták növelni bevételeiket 2022-ben és a 20 cégből 19 értékesít az országhatáron túlra is. Árnyalja ugyan a képet, hogy elemzésünkben kizárólag a magyar entitásokon átfolyó export bevételt tudtuk elemezni, de a listázott cégek által generált 78 milliárd forintos forgalom 35%-a így is külföldi piacokról származott. A sokaság a profitabilitás szempontjából is kiemelkedik a korábban elemzett csoportokhoz képest, hiszen a tavalyi évben átlagosan 22%-os EBITDA hányaddal működtek a listán szereplő vállalatok és 80%-uk tudott EBITDA növekedést elérni 2021-hez képest.

A legnagyobb bevétel növekedést 2022-ben az Asura Technologies Zrt. érte el. A videóelemző rendszereket és mesterséges intelligencián alapuló rendszámfelismerő szoftvereket fejlesztő cég 390%-kal tudta növelni bevételét. A csalásmegelőzési megoldásokat fejlesztő SEON szintén bravúros növekedést tudhat magáénak, hiszen az elmúlt 4 év átlagát nézve képes volt évente megduplázni bevételit és a tavalyi évben is 137%-os növekedést ért el. Igy jól látható, mi hajtotta nagyon magasra az utolsó tőkebevonásnál a befektetői elvárásokat és a cégértékelést.

Konklúzió

Az elemzett pénzügyi adatok alapján a nehéz gazdasági helyzet ellenére dinamikus növekedés volt megfigyelhető a hazai magántulajdonú IT-szolgáltatóknál, de a tavalyi évben már valamelyest csökkent a szektor profitabilitása. A kiemelt alszegmensek egytől egyig átlag feletti növekedést produkáltak és átlag feletti profithányadokkal működtek 2022-ben. A romló gazdasági környezetben az iparági növekedés tovább lassulhat, de a kiemelt szegmensek üzleti modellje véleményünk szerint ütésállóbbnak bizonyulhat és a bérinfláció, a szakemberhiány és az esetlegesen elmaradó IT-megrendelések ellenére sem kell komoly visszaeséstől tartania a kiemelt cégeknek.

A cikkhez kapcsolódó részletesebb elemzés és kiegészítő módszertani információk elérhetők a Heal Partners honlapján.

