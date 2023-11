Venni kell a Graphisoft Parkot a Wood szerint

A Graphisoft Park harmadik negyedéves eredményeit követően a Wood friss elemzéssel jelentkezett. Az elemzőház pozitívan értékelte a harmadik negyedéves számokat, ajánlása pedig továbbra is vétel a részvényre.

A Graphisoft Park eredményei nagyjából összhangban voltak mind a Wood becsléseivel, mind a történelmi tendenciákkal. Az elemzőház szerint a legfontosabb üzenet, hogy - legalábbis eddig - a portfólió továbbra is majdnem teljes mértékben ki van használva. A Graphisoft Park irodáinak kihasználtsága stabilan magas, 97 százalékos szinten maradt a harmadik negyedévben.

Úgy tűnik, hogy a portfólió jó úton halad afelé, hogy idén és valószínűleg jövőre is 14 millió euró körüli FFO-t termeljen (még a kihasználtság némi előre jelzett romlásával is). Ez a jelenlegi részvényárfolyamon (0,5x P/NAV) 16-17 százalékos körüli FFO-hozamot jelent.

Bár a hozamkiigazítás az európai ingatlanpiacon 2024-ben is folytatódhat, a Wood továbbra is úgy véli, hogy a Graphisoft Park a jelenlegi szinteken nagyon vonzó kockázat-hozam arányt képvisel azok számára, akik be tudnak szállni, a részvények alacsony likviditása ellenére.

Az ingatlanokan elért 8 százalék körüli bérleti hozam a Wood szerint nem tűnik túlfeszítettnek. A stabil mérleggel (35 százalékos LTV, a teljes adósságállomány fix vagy fedezett kamatozású) és a jó hozamokkal (kb. 9 százalékos FFO RONAV) kombinálva a Wood szerint a Graphisoft Park részvényeinek fair értéke magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.

A Wood célára 10,5 euró, ami a csütörtöki záróárhoz képest 25 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a részvényt.

A Graphisoft Park árfolyama ma 1,2 százalékkal került feljebb, míg idén 7,3 százalékos pluszban van a papír.

