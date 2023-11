Felpattanás után máris itt az első fal - Merre tovább német tőzsde?

Az elmúlt hónapok hangulatromlása után látványosan javult a nemzetközi hangulat, így széleskörű felpattanást láthattunk a világ tőzsdéin. Az emelkedésből az amerikai részvényindexek mellett a német DAX index sem maradt ki, noha továbbra is alapvetően sok bizonytalanság övezi Európa legnagyobb gazdaságának jövőjét, ez pedig még a legnagyobb vállalatok számára is okozhat kihívásokat. Megnéztük, hogy meddig emelkedhet még a DAX, és hogy mely szintekre érdemes figyelniük a befektetőknek a következő hetekben.

Felpattant a DAX

A július végén elért történelmi csúcsához képest közel 2000 pontot, azaz csaknem 12 százalékot zuhant a DAX október végéig. Az index pedig nemcsak, hogy benézett a lélektani szempontból fontos 15 000 pontos szint alá, de egészen a március óta nem látott 14 600 pontos szintekig süllyedt. Az elmúlt napokban azonban látványosan javult a hangulat, a DAX pedig már közel 5 százalékot emelkedett októberi mélypontjáról.

Máris itt az újabb kulcsszint

A mostani emelkedést követően a DAX megérkezett az 50 napos mozgóátlaghoz. Az indikátor korábban már augusztusban, szeptember, valamint októberben is erős ellenállás volt.

Az októberi felpattanáshoz hasonlóan most is az RSI túladott, 30 közeli tartományából következett egy gyors felpattanás, melyet egy hasonlóan gyors lefordulás követett, és ugyan most is hasonló RSI tartományból fordult az index, de jelenleg koránt sem kell akkora eladói nyomással szembenéznie a piaci szereplőknek, mint októberben.