Nagyértékű közbeszerzésen nyert a Delta Technologies

Közel 250 millió forint értékű közbeszerzési eljáráson nyert a Delta Technologies leányvállalata.

A Delta Technologies bejelentette, hogy a társaság 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. konzorcimuvezetőként részt vett az Országos Bírósági Hivatal ajánlatkérő által „Tárgyalótermi All In One munkaállomások beszerzése a bíróságok részére 2023” tárgyában, a „DKM01SZGRH22” azonosító számú keretmegállapodás alapján a verseny újranyitásával indított központosított közbeszerzési eljárásban. A közbeszerzési eljárásban a Delta Systems Kft. vezette konzorciumot nyertesként hirdették ki.

A közbeszerzési eljárás szerződéses értéke nettó összesen: 246 millió forint

Az elnyert szerződést a nyertes konzorcium részéről 100 százalékban a konzorciumot vezető és képviselő Delta Systems Kft. teljesíti, a fenti teljes szerződéses érték a Delta Systems Kft. bevételét képezi.

A mostani közbeszerzés kapcsolódik a cég 2022 júniusi bejelentéséhez, mely szerint a társaság leányvállalata konzorciumvezetőként nyertes ajánlattevő lett a DKM01SZGRH22 sz. „ „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése 500 milliárd forint opcióval növelt keretösszeggel" nevű eljárásban. A cég azonban felhívja a befektetők figyelmét, hogy a keretmegállapodások továbbra sem kínálnak automatikusan megrendeléseket. A DKÜ által kiszolgált intézmények, a felmerülő igényeik alapján, a keretmegállapodás hatálya alatt a keretösszeg kimerüléséig versenyeztetik újra a beszerzéseket a keretmegállapodásban szereplő szállítók között.

A Delta Technologies árfolyama ma 1,1 százalékot emelkedett, míg idén 4,7 százalékos mínuszban van.

