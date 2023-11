Duplázódó bevételre számít, régiós vezető szerepre tör a Waberer’s

Bemutatta frissített stratégiáját a Waberer’s Csoport, melyben azzal számol, hogy 2027-re a közép- és kelet-európai régió első számú komplex logisztikai szolgáltatójává válik, miközben árbevétele és EBIT (üzemi) eredménye a tavalyi közel duplájára emelkedik. A vállalat a növekedést további beruházásokkal, akvizíciókkal, infrastruktúrafejlesztéssel, tevékenységének diverzifikációjával, szolgáltatásai között pedig a hozzáadott érték növelésével tervezi elérni. A stratégia megvalósítása során kiemelt figyelmet élveznek a fenntarthatósági szempontok, és a vállalat a tőkepiaci aktivitását is fokozni kívánják.

2027-re tavalyi árbevételének és EBIT (üzemi) eredményének közel duplázódásával számol a Waberer’s Csoport most bemutatott stratégiájában. A tervek szerint a vállalat a tavalyi 676 millióról 1,2 milliárd euróra (+72%) növelheti árbevételét, miközben EBIT eredménye 33 millióról 61 millió euróra (+82%) emelkedhet 2027-re. Ezzel folytatódhat a 2020-ban megvalósított üzleti modellváltást követő, 2021-ben indult növekedés.

Forrás: Waberer's Stratégia 2027

Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a 2021-ben meghatározott, korábbi stratégiai célok jelentős része mára teljesült, azok eredménye a 2023-as gazdálkodási számokban jól látható. Kiemelte, hogy ma a Waberer’s Csoport Európa meghatározó, saját flottával rendelkező közúti logisztikai vállalata és Magyarország piacvezető komplex logisztikai szolgáltatója. Ezen alapokra építve a vállalat célja,

hogy 2027-re a közép- és kelet-európai régió első számú komplex logisztikai szolgáltatójává váljon teljes körű, ügyfélközpontú és fenntartható szolgáltatási portfólióval.

A stratégiában meghatározott célok szerint a Waberer’s három üzletága közül a Szerződéses Logisztika (korábban RCL) szegmensben a Csoport jelentős fejlődést tervez a hazai infrastruktúra, diverzifikáció és regionális növekedés terén egyaránt. Cél a saját tulajdonú raktárkapacitás növelése, hosszabb távon az országos lefedettség elérése, a régiós pozíciók kiépítése, valamint kulcsprioritás a magas hozzáadott értékű szolgáltatások növelése (gyártás támogató inhouse logisztika, fulfillment logisztika, home-delivery). A tervek között szerepel, hogy az üzletág a diverzifikáció jegyében regionálisan is kiterjeszti szolgáltatásait és új, specializált logisztikai szegmensekben jelenik meg.

Forrás: Waberer's Stratégia 2027

A Fuvarozás és Szállítmányozás (korábban ITS) üzletág az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fordít a magasabb marzsot biztosító értéknövelt szolgáltatások felé, miközben működési rugalmasságát is fokozza a szállítmányozási, azaz az alvállalkozók segítségével végrehajtott szolgáltatási tevékenység súlyának növelésével. A még hatékonyabb üzemeltetés érdekében tovább korszerűsítik a járműflottát, a specializált szolgáltatások árbevételét növelik, továbbá emelik a multimodális szolgáltatások arányát, így például fejlesztik vasúti szállítási képességüket.

Forrás: Waberer's Stratégia 2027

A Waberer’s Csoport Biztosítási üzletága esetében a meglévő értékesítési csatornák és termékportfolió bővítését, valamint további digitalizációs fejlesztéseket tűztek ki célul, emellett pedig vizsgálják a piaci konszolidációs lehetőségeket, illetve a regionális piacra lépés lehetőségét is.

Forrás: Waberer's Stratégia 2027

Barna Zsolt a Waberer’s Csoport terveivel kapcsolatban elmondta, hogy a stratégiai célokat organikus fejlesztések, illetve beruházások és akvizíciók kombinációjával kívánják elérni. Kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, így a vállalat az ESG-szempontokat figyelembe vevő befektetők számára is még kedvezőbb ajánlatot kínál. A stratégia alapján a vasúti és intermodális szállítás arányának növelésével fejlesztik zöld szolgáltatásaikat, valamint zöld beruházásokkal és energiahatékonysági intézkedésekkel csökkentik a károsanyag-kibocsátást. A Csoport a kitűzött célok alapján képzésekkel, a munkakörülmények további javításával még vonzóbb munkahelyet kíván teremteni, csoportszintű ESG-irányítás kialakítására törekszik, valamint kihasználja a zöld finanszírozási lehetőségeket.

Forrás: Waberer's Stratégia 2027

A Waberer’s célul tűzte ki tőzsdei jelenlétének fokozását, a stratégia megvalósítása során vizsgálja a tőkepiaci aktivitás fokozásának lehetőségeit. Cél a részvények forgalmának, likviditásának növelése, továbbá az elemzői lefedettség növelése, régiós elemzőházak bevonása.

Címlapkép forrása: Akos Stiller