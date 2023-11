Meglepő helyen tűnhet fel az OpenAI váratlanul kirúgott vezére

Az OpenAI igazgatótanácsa pénteken késő este jelentette be, hogy eltávolítja posztjáról Sam Altman vezérigazgatót, helyét ideiglenesen Mira Murati technológiai vezető veszi át.

A váratlan vezetőváltást az igazgatótanács azzal indokolta, hogy "a vezérigazgató nem volt következetesen őszinte az igazgatótanáccsal folytatott kommunikációjában, ami akadályozta az igazgatótanácsot feladatai gyakorlásában". A hétvégén felröppent a pletyka, miszerint mégis visszahívnák Altmant a céghez, ám ma reggel a CNBC már arról értesült, hogy a Twitch korábbi vezérigazgatóját, Emmett Sheart nevezik ki a vállalat élére.

Utóbbi értesülést erősítik Satya Nadella szavai is. Az egész technnológiai világot lázban tartó történet újabb fejleménye, hogy az OpenAI-ban 49%-os tulajdonrésszel rendelkező Microsoft vezére az X közösségi médiaplatformon közölte, hogy Altman és az OpenAI korábbi elnöke és igazgatótanácsi elnöke, Greg Brockman más kollégákkal együtt csatlakozik a Microsofthoz, hogy egy új, fejlett AI-kutatócsoportot vezessenek.

Nadella úgy fogalmaz: "Továbbra is elkötelezettek vagyunk az OpenAI-jal való partnerségünk mellett. Alig várjuk, hogy megismerjük Emmett Sheart és az OAI új vezetői csapatát, és együtt dolgozhassunk velük. És rendkívül izgatottan osztjuk meg a hírt, hogy Sam Altman és Greg Brockman kollégáival együtt csatlakozik a Microsofthoz, hogy egy új, fejlett mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócsoportot vezessenek. Alig várjuk, hogy gyorsan léphessünk, hogy biztosítsuk számukra a sikerükhöz szükséges erőforrásokat."

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett {:url}