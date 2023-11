Új világ jön a csalásoknál: változik, hogy ki viseli a károkat

A hatóságokkal együttműködve zajlik annak előkészítése, hogy a számhamisításokat ne tudják kivitelezni a bűnözők. A jövőben változnak az uniós szintű kártérítési szabályok is: ha a bank nevében vernek át egy ügyfelet, az első esetben vissza kell utalni neki a pénzt - mondta Luspay Miklós, az MNB kéviselője a Mastercard szakmai rendezvényén. A Magyarországon is egyre nagyobb problémát jelentő, egyre terjedő pénzügyi csalási esetekről, a kiberbiztonsági trendekről szólt a „Future Unlocked” konferenciájának délutáni fő szekciója.

Mit mond az MNB?

Luspay Miklós, az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának igazgatója szerint a bűnözői csoportok nem tűntek el, csak a digitális világba kerültek át, a pajszert lecserélték laptopra. Az ügyfeleket elsősorban pszichológiai manipulációval tévesztik meg.

A világ nem változott meg, csak a fórumok, ahol a bűnözők megpróbálnak becserkészni minket. A csalások száma és értéke is gyorsan nő, a tendencia nem megnyugtató annak ellenére, hogy a pénzintézetek is egyre komolyabban veszik ezeket a trendeket, lépéseket tesznek, és a teljes pénzforgalomhoz képest még mindig alacsony a csalások aránya.

Az adathalászat e-mailen és telefonon keresztül is működik, a bankok nevében hívják az ügyfelet. A hatóságokkal együttműködve zajlik annak előkészítése, hogy a számhamisításokat ne tudják kivitelezni a bűnözők. Ilyen esetben érdemes letenni a telefont, visszahívni azt a számot, amire biztosan a bank vagy más szolgáltató call centere fog jelentkezni.

Hármas védelmi vonalat képzelt el az MNB:

Az első védelmi vonal a fogyasztók felvértezése tudással: a KiberPajzs kommunikációs kampánnyal az ő edukációjuk a cél. Technológiai szempontból a második vonal, hogy a hitelintézet, a kártyatársaság vegye észre, hogy a tranzakció hamis vagy csalásgyanús. Olyan rendszereket kell üzemeltetni, ami kiszűri ezeket A harmadik egy központi csalásvédelmi rendszer kialakítása. A GFM-mel közösen már zajlik a jogszabály előkészítése is, a Központi Vissazélésszűrő Rendszer a Gironál fog működni. Ebbe kötelezően bekerülnek a banki tranzakciók, a Giro pedig vissza fog adni egy scoring értéket a bankoknak róluk. A Központi Vissazélésszűrő Rendszer nem automatikusan állítja meg a tranzakciókat, ez a pénzintézetek feladata marad.

A PSD3 és a PSR (Payment Service Regulation) EU-s szintű rendeletek továbblépnek, elemekre bontva megmondják, mit kell tartalmaznia a csalási rendszereknek. Luspay Miklós hangsúlyozta azt is:

Az uniós jogalkotó kártérítési kötelezettséget telepíthet a bankokra: ha a bank nevében verik át az ügyfelet, akkor a banknak az első esetben vissza kell adni az ügyféltől kicsalt pénzt.

Változnak a visszatérítési szabályok is, mely szerint 24 órán belül vissza kell adni az ügyfélnek a pénzt, kivéve, ha öncsalásra gyanakszik a bank.

Csalásszűrés a netbankokban

A rendezvény előtti sajtótájékoztatón a Mastercard a saját kiberbiztonsági megoldásairól tartott bemutatót. Első körben egy digitális banki folyamatot, egy banki ügyfélutat mutattak be. Amint megérkezik egy felhasználó a felületre, egy AI elkezdi vizsgálni, hogyan viselkedik: például elkezd szövegeket begépelni, megadja a nevét, e-mail címét. Első körben a fő fókusz, hogy az automatizált támadásokat kivédjék a felületen, például, amikor a csalók regisztrációs bónuszokat akarnak begyűjteni.

Megtudjuk a meta adatokból, honnan jött, milyen IP-címről jelentkezett be, ezen a ponton ellenőrizhető, hogy egy magyar lakhelyhez például magyar IP-cím tartozik-e. Az IP-cím sokat elárul arról, kivel van dolgunk. Láttuk-e korábban a hálózaton, sok regisztráció történik-e innen, és hogy egy magyar ügyfél Magyarországról jelentkezik-e be. A VPN-en nem lehet átlátni, de az önmagában kockázatnak értékelhető, ha valaki VPN-t használ.

Az open banking segítségével credit score-t lehet készíteni az ügyfél jóváhagyásával, meg lehet határozni, hogy az ügyfél mekkora hitelt kaphat, és mennyire értékes az ügyfél a banknak. Amint megtörtént a digitális azonosítás, akkor azonnal digitális kártyát lehet kibocsájtani neki.

Az azonnali fizetés árnyoldala

A tájékoztatón az azonnali fizetési rendszerekről is szó volt, melyek nagy előnye és hátránya is egyben, hogy nagyon gyorsak. Ezáltal csalók is nagyon gyorsan tudják a pénzt elosztani, eltüntetni. Ezek a csalók által létrehozott többlépcsős számlahálózatok valós időben, automatizáltan egymás között küldik a pénzt. Az eredeti számláról a teljes összeget elküldik egy számlára, onnan több banknál lévő további számlákra juttatják el az ellopott összeget. Ezt valós időben elemezni nagy kihívás, a Mastercard az elmúlt éveken ezen dolgozott. A pénzügyi hálózatokat vizsgálják, és prediktíven tudnak adni egy score-t, hogy mennyire kockázatos egy tranzakció. Mindössze 5 másodpercig nyitva álló időablakban lehet meghiúsítani egy tranzakciót, leginkább a második tranzakció utáni összeget lehet így elsősorban megfogni.

Szintén szó volt a beszállítói hálózatokban rejlő kockázatok felméréséről. Ha egy vállalatnak sok beszállítója van, folyamatosan kellene mérnie a kockázatokat, de a cégek 60 százaléka csak a szerződéskötés pillanatában vizsgálja ezt meg. A Mastercard 7000 beszállítóját például lehetetlen lenne manuálisan vizsgálni. Ezért hat szempont alapján egy folyamatosan frissülő scoring rendszert fejlesztettek, vizsgálják a beszállító ESG, pénzügyi, katasztrófa, geopolitikai, szankciós kockázatait.

Címlapkép forrása: Getty Images