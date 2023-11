Alig mozdult Amerika, de így is szép hetet zárt

Portfolio 2023. november 24. 19:20

Gazdasági információk tekintetében ma megérkezett a részletes német GDP-adat, ami alapján elmondható, hogy az idei harmadik negyedévben is csökkent a mutató - főként a lakossági fogyasztás hiányzik a növekedéshez, de több ipari ágazat is szenved. A hírre nem reagáltak élesen a piacok, ugyanis egy kedvező adat is érkezett, miszerint az ország üzleti kilátásai már a harmadik egymást követő hónapban javultak, ami optimizmusra ad okot a meggyengült német gazdaságot illetően. Ma összességében nem voltak nagyobb mozgások a tőzsdéken, a német adatok után újabb impulzusra vártak a befektetők. Az Egyesült Államokban is csupán szerény elmozdulásokat láthattunk a vezető részvényidexek esetében, amelyben a rövidített nyitvatartás is fontos szerepet játszhatott.