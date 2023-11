Miféle visszaesés? Ezek a luxusvállalatok lehetnek a következő időszak nagy nyertesei

A pandémia utáni költekezési bumm során a luxuscikkek iránt is jócskán megnövekedett a kereslet globálisan, különösen Kínában. Sőt, a befektetők továbbra is egyfajta menedékként tekintenek a luxuscikkekre, még az elmúlt hónapokban tapasztalt visszaesés ellenére is. A 2024-es előretekintő elemzésükben most a UBS elemzői elmondták, hogy melyek lehetnek azok a luxusrészvények, amelyekben a legnagyobb potenciál lehet a jövő évben, lássuk.