Lazítana egy oroszellenes olajszankción Magyarország - Beállt mögé Csehország és Szlovákia

Portfolio 2023. november 27. 11:45

A magyar kormány már nyáron felvetette, hogy el kellene halasztani egy fontos oroszellenes szankció hatályba lépését a Mol pozsonyi finomítójánál, ami az orosz nyersolajból készült feldolgozott termékek csehországi exportját blokkoná december 5-től, és most a cseh miniszterelnök is beállt a szlovákok által is szorgalmazott javaslat támogatása mögé.