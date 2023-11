Mélyütés volt a független közvetítőknek a kata módosítása

Gyakorlatilag megszűnt 2023-ban a toborzás a független pénzügyi közvetítői piacon: évek óta komoly kihívás az elöregedés, a fiatalok hiánya, ám igazán látványos ütést a 2022. szeptembere óta hatályos kata-módosítás - miszerint katás adózó csak magánszemélynek állíthat már ki számlát - vitt be a szakmának, ahol így még nehezebbé vált pályakezdőként elindulni - világít rá a Grantis független pénzügyi tanácsadó elemzése.

A pénzügyi közvetítők a hatályos jogszabályok alapján csak közvetítő cégnek számlázhatnak, így számukra a kata nem választható adónem. Ugyanakkor pályakezdőként, kiépített klientúra nélkül hosszú ideig nem térül meg a működés. Ezt az időszakot most tanácsadónak kell előfinanszíroznia, vagy a közvetítő cégnek, így hónapokig veszteséges lehet a működés a megnövekedett adóterhek miatt. A kata megszüntetése előtt közel 40 ezren végeztek biztosítási vagy pénzpiaci közvetítői tevékenységet Magyarországon, jelentős részük kata szerint adózott: esetükben nem maradt létjogosultsága a katának. A kata ellehetetlenülése pedig sokkal nehezebbé tette a toborzást is a pénzügyi közvetítői piacon. A változtatások hatásairól tavaly mi is készítettünk egy részletes elemzést:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 15. A magyar pénzügyi szektor közvetítői is nagyot buknak a kata kinyírásával

A Grantis most megkérdezte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) tagjait arról, hogy valóban hátráltatta-e a toborzást a kata több mint egy évvel ezelőtti módosítása. A cégvezetők anonim válaszából az derült ki, hogy a módosítás egyértelműen negatív hatással volt az új, fiatal tanácsadók toborzására és megnehezítette a már szakmában dolgozók működését. 12 alkuszvezér közül mindössze kettő jelezte, hogy a toborzás növekedett a tavalyi évhez képest.

A legtöbb válaszadó kiemelte: a kata-módosítás tovább rontotta a jövedelmezőséget, így új, fiatal tanácsadókkal el sem kezdődött a közös munka, de a meglévő tanácsadók közül is sokan hagyták ott a pályát, mert más adónemben nem érte meg a vállalkozás fenntartása.

Több cégvezető arról is beszélt, hogy a kiadások megnövekedése és a jogszabályi környezet miatt már az sem járható út, hogy a közvetítőcég finanszírozza az első 12-18 hónap működést a megfelelő méretű klientúra kiépítéséig. Ráadásul évek óta egyre kevesebben maradnak ennél a hivatásnál: míg 2021-ben 12 385 fő foglalkozott biztosításközvetítéssel, addig 2022 végén már csak 11 935 magánszemély rendelkezett engedéllyel.

A lassú csökkenésnek nem csak az utánpótláshiány az oka: évről évre megfigyelhető a működési költségek növekedése is. Sebestyén András, a pénzügyi tanácsadócég ügyvezetője szerint azok biztosításközvetítők, akik nem akartak vagy tudtak befektetni az elmúlt években a fiatalabb generáció felkutatásába és oktatásába, az üzleti IT fejlesztésébe és nem helyeztek hangsúly a jogszabályi követelményeknek való hatékony megfelelésre, mára jelentős hátrányt halmoztak fel. Veres Patrik, a cég öngondoskodási szakértője ismertette, hogy nem-élet ágon a biztosítási szerződések 70-80 százalékát, az élet-ági szerződése 40-50 százalékát kötik meg a magyarok alkusszal vagy függő- illetve többes ügynökkel.

Címlapkép forrása: Getty Images