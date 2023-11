Kiadták a kettes szintű figyelmeztetést: ónos eső tarolhat le több vármegyét holnap

Ónos eső veszélye miatt több vármegyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre, és havazás is jöhet – írja a met.hu.

Holnap délnyugat felől egyre többfelé várható csapadék, a reggeli órákban a Dél-Dunántúlon előfordulhat gyenge ónos eső is, majd napközben az ország nagy részén eső lesz a jellemző.

Azonban az Északi-középhegység tágabb térségében, valamint a főváros környékén kezdetben mindenhol havazás, havas eső várható, majd a déli óráktól egyre inkább ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe vált a csapadék halmazállapota, legkésőbb a magasabban fekvő területeken.

Több vármegyére, például Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére kettes fokozatú figyelmeztetést adott ki az OMSZ ónos eső miatt, ami azt jelenti, hogy több órás, tartós ónos eső várható, ami meghaladhatja az 1 mm-t, míg Somogy és Zala vármegyére egyes fokozatú a figyelmeztetés van érvényben, gyenge ónos eső miatt.

Péntek éjfélig legtovább az északi határ közelében tarthat ki a havazás, itt és az Északi-középhegység más részein általában 5-10 cm hóréteg várható, de lokálisan ezt meghaladó mennyiség (akár >15 cm) is összegyűlhet. Az esti óráktól az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos eső (~1-5 mm, helyenként akár több is lehet) váltja fel a havazást. Péntek hajnalra várhatóan mindenütt esőbe vált a csapadék halmazállapota.

A halmazállapot-váltás határa jelentős bizonytalansággal terhelt, emiatt a várható csapadékfajták területi kiterjedése és mennyisége is nehezen előrejelezhető – teszi hozzá a meteorológiai szolgálat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter