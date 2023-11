Megjött a spekulánsok étvágya, felrobbantak a mémrészvények!

2021-ben a mémrészvények száguldásától voltak hangosak a tőzsdék, a lufi azonban kipukkadt, az árfolyamok a mélybe szakadtak. Most újra megtalálták a befektetők a régi nagy kedvenceket.

2021 elején hatalmas őrület tört ki amerikai kispapírokban, amiket nagyjából poénból kezdtek el venni kisbefektetők, és a fundamentumokkal nehezen magyarázható szintekre húzták fel az árfolyamukat. A fórumokon szerveződő lakossági spekulánsok olyan részvényeket néztek ki maguknak, amikben magas volt a shortállomány, így egy nagyobb emelkedéssel pánikszerű pozíciózárásokat tudtak kikényszeríteni több részvény piacán A nagy kedvenc a Gamestop és az AMC volt.

Sokan már egy új tőzsdei jelenségről, a kisbefektetői csorda tarolásáról beszéltek, ami tartósan velünk maradhat a tőkepiacokon, azonban ahogy jött, úgy el is tűnt a mémrészvény-őrület, az érintett részvények árfolyama pedig nagyot zuhant.

Most viszont mintha valami hasonló indulna, újra éledeznek a nagy kedvencek, és az árfolyammozgások sem kicsik:

A Gamestop árfolyama kedden 13 százalékot emelkedett, ma pedig további 22 százalék pluszban is állt a jegyzés.

Hogy egy kicsit perspektívába helyezzük az eseményeket: a mai emelkedéssel is mínuszban van idén az árfolyam, és miközben ma újra 16 dollár fölé tudott kapaszkodni, 2021-ben 120 dollár felett is állt a jegyzés.

Egy másik korábbi nagy kedvenc, az AMC is elindult, ma már 10 százalék pluszban is állt az árfolyam.

Igaz, itt is jóval lejjebb áll az árfolyam, mint 2021-ben, amikor 700 dollár felett is járt, miközben most két nagyságrenddel lejjebb van.

A mémrészvények ralija mögött

részben az általánosan jó nemzetközi befektetői hangulat áll,

de az is segít, hogy egyre több piaci szereplő várakozása szerint a kamatciklus tetejét már láttuk, és az amerikai jegybank hamarosan csökkentheti az irányadó kamatrátát, ami több csatornán keresztül is pozitívan hat a vállalatokra és azok részvényeire,

de a csordaszellem megjelenése is erős, a stocktwits.com-on újra a mémrészvények fórumaiban a legnagyobb a pörgés,

ráadásul hamarosan jönnek gyorsjelentések is a cégektől, a Gamestop például december 6-án jelent, a spekulánsok egy része pedig arra játszik, hogy az elemzői várakozásoknál jobb számokat közöl a társaság.

Címlapkép forrása: Yuki Iwamura/Bloomberg via Getty Images