Betett a reggeli havazás a közlekedésnek, és még csak most jön a java - Piros riasztás is jöhet

A reggeli intenzív havazás problémákat okozott Budapesten a buszok közlekedésében, az országos közutakon ugyanakkor egyelőre nincs fennakadás. A veszély még nem múlt el, csütörtök estig több helyen jelentős mennyiségű ónos eső eshet, akár piros riasztás is jöhet az országos meteorológiai szolgálat közlése szerint.

Az intenzív havazás miatt 17 busz terelve vagy szakaszosan közlekedik a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtök reggel a BKK Info Facebook-oldalon. Az MTI gyűjtése szerint reggel a 16-os autóbusz a Deák Ferenc tér és a Clark Ádám tér között nem közlekedett. A 40-es, a 40B, a 88-as, a 88A, a 140-es, a 140A, a 188-as és a 240-es autóbusz terelve az autópályán közlekedett, a Sasadi út és a Károly király utca között nem közlekedett a havazás miatt. A havazás miatt az 58-as, a 141-es, a 158-as és a 250-es autóbusz nem közlekedett a Mára Terézia utca és a Pannónia utca között. A 27-es, a 60A és a 60B autóbusz nem közlekedett, az 53-as autóbusz a Márton Áron tér és a Sasadi út között nem járt - tudatta a BKK.

A déli órákra több vonalon helyreállt a közlekedés, a korábban érintett járatok közül a 27-es, a 16-os, az 53-as, az 58-as, a 8E, a 139-es, a 153-as és a 154-es, a 158-as, a 40-es, a 40B, a 140-es, a 141-es, a 140A, a 188-as, a 240-es, a 250-es, a 88A mostanra újra a teljes vonalon közlekedik. A 137-es autóbusz megosztva jár, a Viharhegyi út és a Farkastorki út közötti szakaszt gyalogosan lehet elérni.

Mindeközben a közútkezelő arra figyelmeztet, hogy a balesetek elkerüléséért egyes hegyvidéki szakaszokon és határátkelőknél időszakosan korlátozhatják a teherautók forgalmát.

A tájékoztatás szerint egyelőre nincs fennakadás az országos közutakon.

Az ónos esővel és intenzív havazással érintett területeken a legmagasabb készültségi fokozatban, teljes humán erőforrással és gépi állománnyal az utakon dolgoznak. A folyamatos és ütemezett munkavégzés mellett, főleg az ónos esővel érintett területeken időszakosan lehetnek téliesebb útviszonyok.

Hangsúlyozták: a személyautósoktól azt kérik, hogy csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, és csak akkor, ha halaszthatatlan dolguk van. A teherautóval, vagyis a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművekkel közlekedőknek fel kell készülniük arra is, hogy egyes hegyvidéki szakaszokon - mint például Veszprém vármegyében a 82-es és 83-as főút, Nógrádban a 2-es főút vagy Pest vármegyében Tinnye környékén - időszakosan megállíthatják őket. A korábbi évek tapasztalatai alapján vannak olyan térségek, ahol ónos eső vagy intenzív havazás esetén a teherautók nehezebben tudnak közlekedni az emelkedőkön, az esetleges balesetek miatt pedig nagyobb torlódások alakulhatnak ki, és ilyenkor a feltorlódott kocsisorokban vesztegelhetnek a közútkezelő munkagépei is - ismertette a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Csütörtök estig a legtöbb - akár öt millimétert is meghaladó - ónos csapadékra a Dunakanyar, valamint Nógrád és a Mátra térségében lehet számítani - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hozzátették: éjszaka, ahogy enyhül az idő, egyre északkeletebbre, Borsod irányába tolódik az ónos csapadékkal érintett terület. Legtovább az északi, északkeleti határ közelében tarthat ki a havazás, az Északi-középhegység, Észak-Szabolcs, valamint a Dunakanyar térségében általában 5-15 centiméter friss hó hullhat, de lokálisan akár 15 centiméternél több is összegyűlhet. A főváros térségében is kialakulhat kora délutánig több centiméteres hótakaró.

A délutáni óráktól a fővárosban főleg a budai hegyekben, majd a Dunakanyar és az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos váltja fel a havazást, így vastag jégpáncél alakulhat ki.

Estig a legtöbb, akár öt milliméternél is több ónos csapadékra a Dunakanyar, valamint Nógrád és a Mátra térségében lehet számítani. Éjszaka - ahogy enyhül az idő - egyre északkeletebbre, Borsod irányába tolódik az ónos csapadékkal érintett terület.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a halmazállapot-váltás határa, a várható csapadékfajták területi kiterjedése és mennyisége nehezen előrejelezhető, az időjárási helyzet függvényében ónos esőre piros riasztás is kiadhatnak.

A meteorológiai szolgálat a tartós, többórás ónos eső veszélye miatt csütörtökre Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Pest vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Gyenge ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Veszprém, Zala vármegyék területén. Az előrejelzés szerint az Alföldön egy nyugat-kelet irányú sávban jelentős, területi átlagban 20 millimétert meghaladó mennyiségű eső eshet csütörtök éjfélig, de pénteken további tartós, kiadós eső várható.

