Jön a hét legfontosabb adata - Emelkednek a tőzsdék

Portfolio 2023. november 30. 09:22

Jó hangulatban telt ma reggel a kereskedés az ázsiai piacokon, ezt követően Európában is pluszban nyitottak a tőzsdék, valamint Amerikában is emelkedhetnek a vezető részvényindexek.



A mai nap azonban hozhat nagyobb elmozdulásokat, mivel az eurózónából és az Egyesült Államokból is inflációs és fontos foglalkoztatottsági adatok érkeznek. Kiemelendő a német kiskereskedelmi adat, Európa legnagyobb gazdasága ugyanis látványosan lassul.