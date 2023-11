Megszólalt a szakértő: nem az AI hibázik, hanem mi követünk el baklövést

"Az ember akkor fogja megszeretni a mesterséges intelligenciát, ha látja, hogy mennyit javít az életminőségén" - jelentette ki Tilesch Győrgy neves AI szakértő a az MBH Bank csütörtöki konferenciáján. A rendezvényen szó volt arról is, hogy miért nem kell a technológiát hibáztatni a változásokért, illetve azt is megtudtuk, mi köze a mesterséges intelligenciának a benzinkúton kapható hotdoghoz.

Az MBH Bank hagyományteremtő jelleggel elindította az MBH Corporate Konferenciák elnevezésű programsorozatát. A kezdeményezés célja, hogy olyan vállalati szempontból releváns témákat járjanak körül a bank szakértői és a meghívott szakmai előadók, amelyek jelentős hatással lehetnek az egyes iparágakra és az üzleti világra. Az MBH Bank továbbá olyan szakmai platformot szeretne teremteni a tematikus konferenciákkal, amely által lehetőség nyílik a gazdasági szereplők közötti, gazdasági trendeket és lehetőségeket vizsgáló párbeszéd kialakítására. Az első esemény keretében a mesterséges intelligencia vállalati szektorra gyakorolt hatását járták körül az előadók.

Tilesch György, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapítója és elnöke szerint a ChatGPT nem egy technológiai, hanem egy hasznossági forradalom volt: bebizonyosodott, hogy a generatív mesterséges intelligencia a társadalom minden szintjén hasznos. A szakember kiemelte, hogy nehéz megjósolni azt, hogy az AI milyen gyorsan kerül be a vállalatok „véráramába”, azaz, hogy milyen gyorsan tudják implementálni a forradalmi technológiát. A vezetőknek és a szabályozóknak az a dolga, hogy minél könnyebbé tegyék ezt az adaptációt.

A legnagyobb potenciál Tilesch György szerint az egészségügyi területben rejlik:

Az ember akkor fogja megszeretni a mesterséges intelligenciát, ha látja, hogy a technológia mekkora minőségi javulást hoz az életébe.

De más szektorokban is hasznos: a marketing, kódolás, adminisztráció területeken mindenhol két számjegyű produktivitásnövekedést lehet elérni az AI segítségével – jelentette ki a szakértő. Hozzátette: minden felhasználónak az az álma, hogy robusztus technológiákat minél egyszerűbben lehessen kezelni.

Tilesch György úgy látja, a bankok egyre inkább technológiai cégekké válnak, így elkezdték elkapkodni a szakképzett munkaerőt egymás elől. Szerinte a munkahelyek megszűnése nem fog akut problémaként jelentkezni, inkább egy hosszabb folyamat része lesz, illetve hatással lesz rá több más tényező is, például a szabályozók: az európai AI-rendelet például nagy hangsúlyt fektet a munkahelyek védelmére is.

Vinnai Balázs, az MBH Bank elnöki főtanácsadó és az IVSZ elnöke a pénzügyi szektor digitalizációjáról adott elő. A szakember szerint az a gazdaság tud versenyképes maradni, amelyben a vállalkozások integrálják a modern technológiát. Hozzátette: a technológia adaptálása folyamatosan gyorsul. Amerikában 12 év kellett ahhoz, hogy a lakosság negyede mobiltelefon-használó legyen, ugyanez a Netflixnek 3 év alatt, a ChatGPT-nek pedig 5 napjába telt.

A piaci előny megszerzésének kulcsa, hogy a rendelkezésre álló technológiákat melyik vállalat tudja sikerrel implementálni a mindennapi működésébe.

Minden technológiai változásnál előfordul, hogy a változást hibáztatjuk a problémákért is: ez hiba, hiszen a technológia csak egy platform, amelyre a vállalkozásokat lehet építeni.

A Netflix például nem teszi tönkre Hollywoodot, a filmipar a technológia adaptálásának hiánya miatt hanyatlik.

Át kell értelmeznünk a munka fogalmát: azt, amit jelenleg munkának gondolunk, ki fogja tudni váltani az AI, de az emberi gondolkodást igénylő feladatokat nem fogja tudni átvenni. Fel kell készülnünk az AI által fémjelzett korra, ahol a mesterséges intelligencia nem jó, de nem is rossz, csupán egy használati eszköz.

Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatások részlegének ügyvezető igazgatója az alábbiakról beszélt az MBH csütörtöki konferenciáján:

A magyar vállalatok 97%-a kiemelten sürgeti az AI bevezetésén, viszont csak 14% készült fel a mesterséges intelligencia használatára. A MOL hatalmas platformot épített fel az adatai összegyűjtésére és elemzésére, a rendszer 3 milliárd tranzakció feldolgozására képes.

Az adatokat és a mesterséges intelligenciát a MOL a hotdog és a szendvicsek értékesítésére használja. Az MI segítségével elemzik a múltbéli fogyasztási trendeket, ez alapján előállít egy olyan termelési tervet, amely órára pontosan leírja nekik, hogy mennyi virslit kell kisütniük.

A mesterséges intelligenciát az értékesítés fejlesztése mellett a perszonalizációs képesség fejlesztésére is használják, külön vásárlói szegmenseket hoztak létre, így könnyebb célzott marketing tevékenységet folytatni.

A transzformáció költséges, de jövedelmező megtérülést hozhat: a MOL 6 év alatt 90 millió dollárt költött a technológiai fejlesztésre, ma már minden évben háromszor akkor az ezen szerzett haszon, mint a rendszer fenntartásának költségei.

Jakab Roland, az MI Koalíció elnöke leszögezte, hogy a mesterséges intelligencia az emberi gondolkodás leképezésére alkalmas, ennek vannak különböző tanulási módszerei. A szakember szerint az autonóm közlekedés, illetve az egészségügy területén hatalmas szakértelem van jelen Magyarországon, ebből a szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk. Néhány területen azonban hiányoznak ezek az alapok, például a közszolgáltatásokban, de a jövőben itt is fejlődés várható. A munkaerőpiac tekintetében a teljes képet érdemes nézni, elengedhetetlen a képzés és a fejlesztés, így a szakképzett munkaerő hiánya is megoldódhat, illetve több munkahely is létrejöhet.

Az eseményt egy kerekasztal-beszélgetés zárta, ahol a szakemberek megtárgyalták az MI használatát a különböző ágazatokban. A beszélgetést Sebők András, a McKinsey partnere moderálta. Egyebek mellett az alábbiakról volt szó:

Az élelmiszergyártásban nem valószínű, hogy az ügyfelek felé hamar megjelenik az AI, de a termékfejlesztéshez már most is nagy mértékben hozzájárul. A Nestlénél már van több olyan munkakör is, amelyeket az elmúlt időben felváltott az AI, ilyenek például a számviteli feladatok is. Az oktatásnak nagyon fontos szerepe van, csak így lehet biztonságosan használni az MI-t - mondta Noszek Péter, a Nestlé ügyvezetője.

Halmos Gyula, a Bosch szenior szakértője szerint az AI-t az üzletnek kell bevezetnie, de nagyon sok cég elvérzik a finanszírozás hiánya miatt. Fontos, hogy megértsük, mik azok a use casek, amelyek fokozzák a termelékenységet. Nem szabad betiltani a mesterséges intelligencia használatát, hanem meg kell teremteni azt a környezetet, ahol biztonságosan alkalmazható - véli

A Telekom 6 éve használja a mesterséges intelligenciát az ügyfélszolgálatban, az MI használata több munkahelyet is létrehozott a telekommunikációs vállalatnál. A mesterséges intelligenciát nem letiltani kell, hanem biztonságos eszközt kell fejleszteni - véli Horváth Varga János, a Telekom AI részlegének vezetője.

Balasa Levente, a Siemens Smart Infrastructure divíziójának vezetője elmondta, hogy a villamosenergia szerepe felértékelődik a jövőben, így egy hatalmas igényt rövid idő alatt kell majd kielégíteni. A beruházásoknak áram kell, az infrastruktúra viszont ezt nem bírja el, ezért mindenképpen fejlesztésre van szükség. A Siemens néhány héten belül nyilvánosságra hozza a vezetéknélküli autótöltő technológiáját, ezzel segítve a helyzeten.

Az MBH Bank konferenciáján elhangzott két mesterséges intelligencia által gyártott villáminterjú is. A robot Balogh Péter, az MBH Bank nagyvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója, illetve Bertalan Sándor, MBH Bank középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója képébe bújt, és az MI a két vezető nevében elmondta, hogy milyen hatással lesz az AI a közép- és nagyvállalatokra.

