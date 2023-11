Tovább nőtt az AutoWallis, itt vannak a friss számok

Portfolio 2023. november 30. 08:55

Az év első kilenc hónapját tekintve újabb rekordot döntött az AutoWallis, így autóeladásokban és árbevételben már most felülmúlta a tavalyi teljes év teljesítményét. A harmadik negyedévet vizsgálva is erősek a számok, az értékesítés mellett az árbevétel tovább nőtt, valamint az EBITDA és az EBITDA-marzs is javult az egy évvel korábbi szinthez képest.