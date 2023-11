Újra összefog a BMW és a Mercedes

A Mercedes-Benz megállapodást kötött a BMW-vel egy nagy teljesítményű töltőhálózat kínai üzemeltetésére irányuló közös vállalat létrehozásáról, írja a Reuters.

Az elmúlt évtizedekben több együttműködés is volt már a két német autógyártó, a BMW és a Mercedes között, többek között a Share Now autómegosztót is közösen hozták létre, amit 2022-ben eladtak a Stellantisnak. Most újra együtt dolgozik a két vállalat, Kínában építenek elektromos töltőhálózatot.

A tervek szerint 2026 végéig legalább 1000 nagy teljesítményű töltőállomást, mintegy 7000 töltőoszlopot telepítenek az országban - áll a vállalat közleményében, hozzátéve, hogy az üzletet még a szabályozó hatóságok jóváhagyják.

Az első állomások a tervek szerint 2024-ben kezdik meg működésüket azokban a régiókban, ahol magasabb az elektromos járművek eladása.

A Mercedes-Benz az év elején jelentette be, hogy 2030-ig több milliárd eurót fektet be saját, 10 000 gyorstöltőpontból álló töltőhálózatának kiépítésébe Észak-Amerikában, Európában és Kínában.

