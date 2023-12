Mérsékelt forgalom mellett is emelkedett a BUX novemberben

Portfolio 2023. december 01. 15:48

A mérsékelt forgalom ellenére a november sem múlt el emelkedés nélkül a magyar tőzsdén. A részvények közül ezúttal is az OTP volt a legnépszerűbb, a dobogó alsó két fokára a Mol és a Richter fértek fel. Bevezetések szempontjából is mozgalmas volt az év utolsó előtti hónapja: a Shopper Park Plus, a Biggeorge REIT, valamint az MBH Jelzálogbank is csengetett.