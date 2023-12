Nincs megállás, folytatódik a rali a tőzsdéken

Portfolio 2023. december 01. 09:24

Tegnap meglehetősen vegyesen teljesítettek a vezető amerikai részvényindexek, ezt követően ma reggel kisebb mínuszban vannak az ázsiai tőzsdék. Európában azonban pluszban nyitottak a vezető börzék, míg Amerikában ma is vegyes elmozdulásokra van kilátás.



A hét utolsó kereskedési napján is érkeznek fontos közlések: idehaza a részletes magyar GDP, emellett a szeptemberi részletes külkereskedelmi adatokat is közzétették. Az USA-ban és Kínában BMI-adatokat közölnek, és várhatóan Jerome Powell Fed-elnök is megszólal.