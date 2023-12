Történelmi csúcson a magyar tőzsde, ütik a techóriásokat

Portfolio 2023. december 04. 18:55

Kisebb emelkedés is elég volt ahhoz, hogy új történelmi csúcsra érjen a magyar tőzsde - utoljára idén szeptemberben volt csúcsdöntés a BUX-nál. A nap folyamán egyre feljebb került a magyar tőzsde, amit többek között a Magyar Telekommal kapcsolatos kedvező fejleményeknek is lehet köszönni. Eközben az európai piacokon inkább az oldalazás a jellemző, ám a 2024-es amerikai kamatcsökkentéseket árazva új történelmi csúcson van az arany árfolyama, miközben a kriptovaluták is raliznak ma. Az amerikai tőzsdéken rossz hangulatban zajlik a kereskedés.