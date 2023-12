Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2023. december 07. 08:42

Eséssel telt a mai reggel az ázsiai piacokon, ezt követően Európában, és Amerikában is kisebb mínuszban nyithatnak a tőzsdék.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma reggel az MNB a havi értékpapírstatisztika mellett a devizatartalékok november végi állásáról is beszámolt, a KSH pedig a mezőgazdaság előzetes számait publikálta. Közben érkezett a német ipar adata, illetve az Eurostat frissített GDP-rangsora is.