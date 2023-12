Folyamatos siker és rekordok: vége az idei konferenciaszezonnak a Portfolio Csoportnál

A Portfolio Csoport rendezvénydivíziója, a Portfolio Konferenciák idén is mutatta az irányt a rendezvénypiacon: ezek a gazdasági és iparági események immár megkerülhetetlen és piacvezető programot jelentenek az üzleti életben. Biztos információforrás és szilárd networking lehetőségek várták az ingatlan, agrár, pénzügy, gazdaság, energia, járműipar, KKV, IT területek hazai szereplőit. A Portfolio Csoport februárban ismét jön szakmai rendezvényeivel, hogy a professzionális és üzleti szektornak támpontot adjon ezekben a viharos gazdasági időkben. A rendezvénynaptárat érdemes már most böngészni, hiszen a már most meghirdetett események ebben a pár hétben lesznek a legkedvezőbb jegyáron.

Az üzleti konferenciák 2023-ban is taroltak: számokban és minőségben is!

Az üzleti életben biztos kapaszkodót jelentő Portfolio szakmai rendezvények 10 szektorban, 9 országban, ONLINE, HIBRID, vagy klasszikus, HELYSZÍNI konferenciák, klubok vagy kiállítás formájában lettek megrendezve. A Portfolio Konferenciák brand 20 éves piaci jóhíre garantálta a tudást, információt és az értékes networking lehetőséget a résztvevőknek. Ahol az előadók között mindig az adott piac legnagyobb szakértői, döntéshozói vannak színpadon, így elsődleges forrásai a legértékesebb információknak.

Számtalan üzlet köttetett az egész napos szakmai eseményeken

A korlátlan networkinget és a minél jobb információáramlást a Portfolio Events mobilapplikáció is segítette idén is, amelyben többek között elérhető a rendezvény részletes programja, a résztvevői lista és a konferenciajegy. Sőt, virtuális névjegykártya-cserére is lehetőséget biztosítunk, hogy a konferencia előtt, közben és után is kapcsolatban maradhassanak egymással. Szakma, élmény, networking!

A konferenciák keretein belül podcastokat is készítettünk: kollégáink beszélgettek az aktuális szektor meghatározó szereplőivel, úgy, mint Zsiday Viktorral, Makai Szabolccsal, Hollósi Dáviddal vagy Bod Péter Ákossal. A Portfolio gazdasági, üzleti, pénzügyi témákat feldolgozó podcast csatornájára, a Portfolio Podcast csatornára itt tudsz feliratkozni. A napi Checklist podcastot pedig itt éred el.

Társadalmi felelősségvállalás: akadálymentesítés

2023-ban is folytatta a Portfolio Konferenciák a múlt évben indított együttműködését az Access4you-val. Az egyre több helyen megjelenő, és első nemzetközi sikereit elérő hazai startup célja, hogy a speciális igényű, közöttük fogyatékossággal élő emberek az élet minden területén akadályok nélkül csatlakozhassanak a szakmai és mindennapi eseményekhez. Az Access4you ezért a Portfolio 2023-as konferenciáinak helyszínein akadálymentességi felmérést végez, az összegyűjtött adatokat pedig weboldalán elérhetővé teszi. A résztvevők így megbízható forrásból értesülhetnek az események akadálymentességéről.

Erős évet zárunk

Idén a Portfolio Csoport összesen 56 rendezvényt szervezett, több ezer nemzetközi és hazai résztvevővel. A tavaszi Agrárium, Biztosítás, Építőipar konferencián, az őszi Energy Investment Forumon, a Property Investment Forumon és a nemrég lezajló Agrárszektor konferencián idén teltházat hirdettünk, és új konferenciákból sem volt hiány: idén először rendeztük meg az első Z generációnak szóló fesztiválunkat, a Gen Z Fest – Pénzről. Bátran. konferenciát, amely májusban debütált először, majd novemberben a fenntarthatóság témakörét felölelve rendeztük meg ismét Gen Z Fest /Green néven.

Akár online, akár offline, akár e kettő ötvözete, a Portfolio minőség mindig adott volt.

Nézzük az idei események listáját:

Tavaszi szezon:

Őszi szezon:

Belecsapunk 2024-be

A Portfolio Konferenciák 2024-ben is, az elmúlt évekhez hasonlóan minden szempontból professzionális rendezvényekkel, maximális biztonsággal és iránymutató szakmai tartalommal vár minden régi és új érdeklődőt a legfontosabb gazdasági témakörökben: a bankszektortól a gazdaságpolitikán át, az ingatlanpiactól az agráriumon keresztül, az energetika, a befektetés, a járműipar és IT területeken is. Találkozzunk idén is!

Tovább a 2024-es konferenciákra >>

Ilyen volt az évzáró Agrárszektor 2023 konferenciánk:

A képek forrása: Portfolio