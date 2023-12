Soha nem látott rekordokat hozhat 2024 a légiközlekedésben

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) legfrissebb adatai szerint a világjárvány utáni, geopolitikai feszültségekkel tűzdelt időszak ellenére látványos felpattanást tudhat maga mögött a légiközlekedési szektor, a kockázatok és a továbbra is magasabb infláció ellenére az emberek utazási kedve pedig a jelek szerint jövőre nemcsak, hogy még tovább, de soha nem látott szintekre emelkedhet.

A vártnál jobb lehet az idei év

A IATA legfrissebb előrejelzése szerint a 2023-as számok a vártnál jobbak lehetnek:

A bevételek esetében most 896 milliárd dollárra, azaz a vártnál 93 milliárd dollárral magasabbra számítanak.

Várakozásaik szerint azonban a bevételekkel együtt a kiadások is nőttek, mégpedig 855 milliárd dollárra, azaz a júniusi várakozásokhoz képest mintegy 74 milliárd dollárra magasabbra.

A profit 23,3 milliárd dolláros lehet az iparág egészében, ami jelentősen meghaladja a júniusi 9,8 milliárd dolláros előrejelzést.

A nettó marzs azonban mindössze csak 2,6% lehet idén, ami azt jelenti, hogy a légitársaságok 2023-ban átlagosan 5,44 dollárt fognak keresni egy szállított utas után.

A javulás teljes egészében az utasforgalomnak köszönhető, amelynek bevételei a korábbi előrejelzéshez képest 96 milliárd dollárral, 642 milliárd dollárra nőttek várhatóan idén, míg a teherszállításból származó bevételek idén 134,7 milliárd dollárt tehettek ki, ami elmarad a még júniusban várt 142,3 milliárd dollártól.

A normalizálódás éve lehet 2024

A frissített várakozásokkal kapcsolatban Willie Walsh, az IATA főigazgatója is elmondta véleményét:

"Figyelembe véve az elmúlt évek nagy veszteségeit, a 2024-re várt 25,7 milliárd dolláros profit a légi közlekedés ellenálló képességét dicséri. Az emberek szeretnek utazni, és ez segített a légitársaságoknak abban, hogy ismét elérjék a járvány előtti szintet. A fellendülés gyorsasága rendkívüli volt, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a világjárvány a légi közlekedésnek mintegy négy évnyi növekedést jelentett. A kilátások szerint 2024-től kezdve mind az utas-, mind a teherszállítás tekintetében normálisabb növekedési ütemre számíthatunk"

Az iparág nyereségét megfelelő perspektívába kell helyezni. Bár a fellendülés lenyűgöző, a 2,7%-os nettó marzs azonban messze elmarad attól, amit a befektetők szinte bármely más iparágban elfogadhatónak neveznek

- tette hozzá Walsah.

A főigazgató ugyanakkor azt is elmondta, hogy sok légitársaság jobban teljesít ennél az átlagnál, de sokan küszködnek is az iparág szereplői közül, és az is figyelemre méltó, hogy a légitársaságoknak átlagosan minden egyes szállított utas után mindössze 5,45 dollár profitja van:

Szerinte ez az összeg túl kevés egy olyan kritikus globális iparágnak, amelytől a GDP 3,5%-a függ, és amely közvetlenül több mint 3 millió ember megélhetését biztosítja.

Véleménye szerint egy olyan jövőt "kell építeni", amely ellenáll a sokkhatásoknak:

A légitársaságok között mindig is ádáz verseny lesz az ügyfelekért, de továbbra is megterhelő számukra a körülményes szabályozás, a széttagoltság, a magas infrastrukturális költségek és az oligopóliumokkal teli ellátási lánc

- mondta Walsh.

Rekordokat is hozhat az új év

Ami a számokat illeti, az IATA szerint jövőre:

A légitársasági ágazat profitja várhatóan eléri majd a 25,7 milliárd dollárt, ami enyhe javulást jelenthet a 2023-as várható 23,3 milliárd dollárhoz képest.

Az idei évhez hasonlóan a befektetett tőke megtérülése azonban jövőre is mintegy 4 százalékponttal maradhat el a tőkeköltségtől a továbbra is magas kamatlábak miatt.

A légitársasági ágazat működési eredménye a 2023-as 40,7 milliárd dollárról 2024-ben várhatóan 49,3 milliárd dollárra nő majd.

A teljes bevétel 2024-ben várhatóan 7,6%-kal nő az előző évhez képest, és rekordot jelentő 964 milliárd dollárra emelkedik.

A kiadások növekedése várhatóan valamivel alacsonyabb, 6,9%-os lesz, nagyjából 914 milliárd dollár körül alakulhat majd.

Ami az utazásokat illeti: 2024-ben várhatóan mintegy 4,7 milliárd ember fog utazni, ami történelmi csúcsot jelenthet, és meghaladhatja a 2019-ben mért 4,5 milliárdos, pandémiát megelőző szintet.

A teherforgalom az idei várható 58 millió után jövőre elérheti a 61 millió tonnát is.

Vannak még kockázatok

Ugyan az inflációs nyomás csökkenése, a továbbra is alacsony munkanélküliség, és az utazások iránti erős kereslet mind pozitív fejleménynek számítanak, de ennek ellenére jövőre sem lehetnek teljesen nyugodtak az ágazat szereplői.

Többet között olyan kockázatokkal kellhet szembenézni, mint:

A vártnál lassabb kínai növekedés, a fiatal munkavállalók magasabb munkanélkülisége, valamint az ingatlanpiaci zavarok, melyeket ha nem kezel az ország kormánya megfelelően, úgy azok hatással lehetnek a globális üzleti ciklusokra is.

Hasonlóképpen, amennyiben a magas kamatlábakkal szembeni tolerancia gyengül a világban, és a munkanélküliség jelentősen emelkedne, úgy a szektora fellendülést támogató erős fogyasztói kereslet is gyorsan visszaeshet.

Az ukrajnai háború és az izraeli-palesztin konfliktus működésre gyakorolt hatásai főként a légtérlezárások miatti átirányításokra korlátozódtak. Költségoldalon a konfliktusok azonban felhajtották az olaj, így az üzemanyagok árát is, ami világszerte hatással van a légitársaságokra. Egy jelenleg valószínűtlen béke bármelyik vagy mindkét esetben előnyökkel járna az ágazat számára, ugyanakkor az eszkaláció gyökeresen más világgazdasági forgatókönyvet eredményezhetne, amelyre a légi közlekedés sem lenne immunis.

Az ellátási láncok problémái továbbra is hatással vannak a globális kereskedelemre és az üzleti életre. A légitársaságokat közvetlenül érintik az egyes repülőgép-/hajtóműtípusok előre nem látható karbantartási problémái, valamint a repülőgép-alkatrészek és a repülőgépek szállításának késedelmei, ami korlátozza a kapacitásbővítéseket, valamint a flotta újításokat is.

A szabályozási fronton pedig a légitársaságok növekvő megfelelési költségekkel, valamint az utasjogi rendszerekkel, a regionális környezetvédelmi kezdeményezésekkel és a hozzáférhetőségi követelményekkel kapcsolatos további költségekkel szembesülhetnek.

Optimisták az utazók

Egy 6500 fős, friss közvélemény-kutatás szerint az utazók 97%-a elégedett a légiközlekedéssel,

Ezenfelül 88%-uk egyetértett azzal, hogy a légiközlekedés jótékony hatással van az életükre, és 80%-uk azzal, hogy a légi utazás jó ár-érték arányt képvisel.

A fogyasztók arra számítanak, hogy a repülőjegyárak továbbra is követni fogják a növekvő költségeket, különösen az olajárakat. Az IATA adatai azonban azt mutatják, hogy az erős szektoron belüli verseny továbbra is árelőnyt jelent majd a fogyasztók számára: A 2023-as átlagos reálár a menettérti repülőjegyek esetében 254 dollár lesz, ami 20%-kal alacsonyabb, mint a 2019-es 315 dolláros átlagár (2018-as dollárárfolyamon mérve).

Az utasok számítanak a biztonságos, fenntartható, hatékony és nyereséges légiközlekedési ágazatra. Az IATA közvélemény-kutatása bizonyította, hogy az utasok milyen fontos szerepet tulajdonítanak a légiközlekedési ágazatnak:

A megkérdezettek 89%-a egyetértett azzal, hogy a légi közlekedés szükséges a modern élethez, valamint azzal is, hogy a légi összeköttetés létfontosságú a gazdaság számára.

88%-uk fogalmazott úgy, hogy a légi közlekedés pozitív hatással van a társadalomra.

83% szerint a globális légiközlekedési hálózat kulcsfontosságú szerepet játszik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításában, miután a szektor szereplői továbbra is elkötelezettek a 2050-ig megvalósítandó nettó zéró kibocsátás elérésére irányuló cél mellett.

Az utazók nagyfokú bizalmat fejeznek ki ezzel az elkötelezettséggel kapcsolatban is: 84%-uk szerint ez a cél helyes, 79%-uk szerint képesek leszünk fenntartható módon repülni, és 78%-uk egyetért azzal, hogy a légi közlekedés vezetői komolyan veszik az éghajlatváltozás okozota kihívást.

