Kiderült: ezt az autómárkát keresik a legtöbben a világon

Egy ausztrál piacelemző szervezet oldal idén is elkészítette a listáját arról, hogy a világ országaiban melyik autómárkára keresnek rá a legtöbben. Az összesítésben negyedik éve nincs változás, továbbra is a Toyota van elől a nemzetközi élmezőnyben.

Idén is közzétette az ausztrál Compare the Market nevű piacelemző szervezet, hogy az adott évben éppen melyik autómárkára kerestek rá a legtöbben a világon. A japán Toyota annak ellenére is őrzi az elsőségét immár negyedik éve, hogy közben az ügyfélszempontok jelentősen átalakultak. Az intézet 2018 óta minden év végén elvégzi a kutatást. A kimutatás a Google Trends adatai alapján készül, amelyben országonként prezentálják, hogy melyik helyen mi a legnépszerűbb autómárka az internetes keresések szerint.

Az eredmények magukért beszélnek, a 2020 óta nem lehet megtörni a Toyota elsőségét. A 155 vizsgált országból összesen 64-ben kerestek rá a legtöbbször a japán autómárkára, míg több országban is dobogós helyezést ért el. Második helyen a Tesla található, amely az elektromos autók forradalmának köszönhetően egyre népszerűbb a vásárlók körében. A harmadik helyen a német BMW végzett.

Fontos megjegyezni, hogy a hasonló felmérések nem alkotnak pontos képet a világ autóspiacáról. Hatalmas eltérések vannak az egyes országok lehetőségei között, ezért sokkal fontosabb egy nagy és stabil piacon megszerezni az elsőséget, mint mondjuk egy kisebb vásárlóerővel bíró afrikai országban. Az elemzés másik nagy kritikája, hogy nem összesítette az adatokat, ezért nem derül ki, hogy a világon összesen melyik autómárkára voltak a legtöbben kíváncsiak.

Könnyen meglehet, hogy a legnagyobb lakosságú országok keresései teljesen felborítanának egy hasonló rangsort az egész világra vetítve.

Címlapkép forrása: Junko Kimura/Getty Images