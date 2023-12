Döntött az EKB - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,1 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,97 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,15 százalékos pluszban áll.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 1,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,85 százalékot emelkedhet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,27 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma folytatódik sor az Európai Központi Bank és a Bank of England kamatdöntésével. Különösen az EKB döntése érdekes, az infláció Európában meredeken esik, a várakozások a kamatvágásokkal kapcsolatban jelentősek a jövő évre nézve, és már az EKB is galamblelkűbb üzeneteket küld, mint a Fed. A kamatdöntés ismertetése és Christine Lagarde sajtótájékoztatója között ismertetik a novemberi bolti statisztikákat az USA-ból, ezek is kihathatnak a piaci hangulatra. Idehaza az ÁKK aukciójára érdemes figyelni, az utóbbi eseményeken ugyanis jelentős összeget vont be a piacról az adósságkezelő.

2023 december 11-17. makronaptár Magyar makrogazdaság december 12. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 13. szerda 8:30 KSH Ipar (második becslés) okt. december 14. csütörtök 8:30 MNB Statisztikai mérleg nov. december 14. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvény-aukció december 15. péntek 8:30 KSH Építőipar okt. december 15. péntek 8:30 MNB Pénzforgalmi táblakészlet Q3 december 15. péntek 8:30 MNB Havi fizetési mérleg okt. december 15. péntek 22:00 Fitch Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság december 12. kedd 8:00 UK Munkanélküliség okt. december 12. kedd 14:30 USA Infláció nov. december 12. kedd 20:00 USA Államháztartás nov. december 13. szerda 8:00 UK GDP okt. december 13. szerda 11:00 EU Ipar okt. december 13. szerda 14:30 USA Termelői árak nov. december 13. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés december 13. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója december 14. csütörtök 13:00 UK BoE kamatdöntés december 14. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés december 14. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem nov. december 14. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója december 15. péntek 3:00 Kína Ipar nov. december 15. péntek 3:00 Kína Kiskereskedelem nov. december 15. péntek 9:15 Franciao. BMI dec. december 15. péntek 9:30 Németo. BMI dec. december 15. péntek 10:00 EU BMI dec. december 15. péntek 10:30 UK BMI dec. december 15. péntek 14:30 USA Empire State index dec. december 15. péntek 15:15 USA Ipar nov. december 15. péntek 14:45 USA BMI dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,4 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 18,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 90,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,6 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 37 090,24 1,4% 2,9% 8,0% 11,9% 8,7% 50,8% S&P 500 4 707,09 1,4% 3,5% 6,7% 22,6% 17,1% 77,6% Nasdaq 16 562,37 1,3% 4,9% 7,0% 51,4% 40,0% 144,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 32 926,35 0,3% -1,6% 1,0% 26,2% 17,8% 50,9% Hang Seng 16 228,75 -0,9% -1,4% -6,9% -18,0% -17,2% -38,8% CSI 300 3 369,6 -1,7% -0,9% -5,9% -13,0% -14,6% 4,7% Európai részvényindexek DAX 16 766,05 -0,2% 0,7% 9,3% 20,4% 15,6% 53,5% CAC 7 531,22 -0,2% 1,3% 6,3% 16,3% 11,7% 53,8% FTSE 7 548,44 0,1% 0,4% 1,7% 1,3% 0,6% 9,8% FTSE MIB 30 295,69 -0,2% -0,1% 4,7% 27,8% 23,0% 59,0% IBEX 10 096,1 -0,2% -1,6% 6,7% 22,7% 21,2% 13,1% Régiós részvényindexek BUX 58 883,03 -0,2% 0,7% 3,1% 34,5% 31,1% 47,1% ATX 3 297,85 0,0% -0,3% 2,2% 5,5% 4,7% 13,4% PX 1 397,88 -0,6% -1,0% 2,2% 16,3% 18,4% 35,8% WIG20 76 948,63 0,1% -0,3% 8,1% 33,9% 34,1% 30,5% Magyar blue chipek OTP 15 005 -0,1% 3,4% 8,9% 48,4% 45,1% 26,7% Mol 2 796 -0,3% -0,5% -1,3% 7,5% 7,2% -9,7% Richter 8 685 -0,6% -2,5% -2,1% 4,6% -2,0% 59,1% Magyar Telekom 645 0,5% 0,3% 6,4% 90,3% 94,9% 43,2% Nyersanyagok WTI 69,09 1,2% 0,1% -12,4% -13,9% -8,2% 31,4% Brent 73,98 0,6% -0,5% -10,5% -12,9% -8,3% 22,1% Arany 1 982,05 -0,1% -2,3% 2,4% 9,2% 9,3% 59,5% Ezüst 22,6 -0,7% -6,0% 1,4% -4,8% -4,6% 52,9% Devizák EURHUF 381,4750 -0,3% 0,3% 1,1% -4,7% -6,6% 18,0% USDHUF 353,3976 -0,4% 0,3% 0,1% -5,8% -8,0% 24,1% GBPHUF 439,8049 -1,2% -0,9% 1,6% -2,6% -7,8% 22,0% EURUSD 1,0795 0,1% 0,0% 1,0% 1,1% 1,5% -4,9% USDJPY 145,6450 0,0% -1,1% -4,0% 9,3% 7,8% 28,2% GBPUSD 1,2526 -0,3% -0,5% 2,2% 4,1% 1,0% -0,7% Kriptovaluták Bitcoin 42 888 3,4% -2,0% 17,5% 158,3% 141,3% 1 214,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -4,3% -2,3% -13,4% 5,0% 14,8% 38,1% 10 éves német állampapírhozam 2,14 -2,7% -1,7% -20,2% -16,5% 12,2% 656,5% 10 éves magyar állampapírhozam 6,51 0,2% -1,2% -10,3% -29,6% -24,7% 100,3% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images