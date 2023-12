Izmosodik Csányi Sándor alapítványa, egymás után kerülnek be a vagyonelemek

Több tízmilliárd forint piaci értékű részvényt érintő technikai jellegű portfólióátrendezést hajtanak végre Csányi Sándor alapítványánál, derül ki a Portfolio-hoz eljuttatott tájékoztatásból.

Idén márciusban számoltunk be a Telex cikke alapján arról, hogy Csányi Sándor és családja egy vagyonkezelő alapítványba csoportosította át egyes vagyonelemeit. A Unity Vagyonkezelő Alapítvány ügyvezetése és kurátorai között Csányi Sándor gyermekei (Attila, Péter, Gabriella, Ádám és Tamás) is megtalálhatóak, az ő kurátori megbízásuk a 80. életévük betöltéséig tart, emellett az is kiderült, hogy az alapítvány 700 millió forint készpénzzel jött létre.

Most arról kaptunk tájékoztatást, hogy a Csányi Sándor által alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány és a Unity Vagyonkezelő Alapítvány által kezelt vagyon, mint vevők és Csányi Sándor, illetve a Csányi Sándor által a Unity Vagyonkezelő Alapítványnak vagyonrendelés keretében átadott Bonitás 2002 Zrt., mint eladók közötti egyszeri portfólió átrendezés részeként a Budapesti Értéktőzsdén, piaci áron (megelőző tőzsdenap záróára), ún. Large in Scale (LIS) waiver alatt kötött FIX ügyletként a következő értékpapírokra vonatkozóan szokásos piaci nagyságrendet meghaladó tranzakciók megkötése várható a 2023. december 18-20. közötti időszakban. A portfólióátrendezés az alábbi részvényeket érinti:

4 200 949 darab OTP részvény (piaci érték a december 14-i záróárral számolva 65,9 milliárd forint)

2 329 600 darab Mol részvény (piaci érték 6,6 milliárd forint)

5 909 886 darab Magyar Telekom részvény (piaci érték 3,9 milliárd forint)

420 000 darab Shopper Park Plus részvény (piaci érték 1,8 milliárd forint)

A fent említett LIS waiver alatt kötött ügyleteknek nincs piacra gyakorolt hatása, technikai jellegű portfólióátrendezésről van szó.

Címlapkép forrása: Portfolio