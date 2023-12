Emelkedik az olajár, elszállt a földgáz

A kora délutáni kereskedésben továbbra is jó a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX 0,6 százalékos pluszban van, elsősorban az OTP emelkedésének köszönhetően. A blue chipek egyébként is jól szerepelnek ma délután, csupán a Mol árfolyama stagnál, a Richter és a Magyar Telekom is emelkedik.