Megszólalt az Erste vezére: reménykedünk, hogy 2024 végén vége lesz az extraprofitadónak

"Ahhoz képest ahogy indult, egész jó évet zárhattak a bankok. Úgy kezdtük, hogy magas volt az infláció és az alapkamat is, a gazdasági növekedés is jó, ha nulla lesz, és közben a bankszektor átvészelt egy stressztesztet is azzal, hogy a kamatok felmentek 2-ről 18 százalékra. Kihívással teli évet zárunk, de a legrosszabb már mögöttünk van, lehet látni a fényt az alagút végén, és remélhetőleg oda el is tudunk jutni" – értékelte a 2023-as évet Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, de hozzátette: „Magunk sem tudjuk, hogy éltük át.”

Az alapkamatról úgy vélekedett, hogy a magas inflációból csak egy kiút van, az alapkamat-emelés, ahogy fogalmazott, „ennél jobbat még nem találtak ki, ez a szükséges rossz”. A kamatemelés mellékhatása, hogy csökken a hitelezés, mint közölte, főleg a lakossági ingatlanhitelezés esett vissza, akár 70 százalékkal is, a fogyasztási hiteleknél kisebb volt a csökkenés, míg a vállalkozói hiteleknél az állami támogatások segítettek.

Jelasity Radován kiemelte, hogy most már sokkal jobb a helyzet, úgy véli, már látszik kiút a válságból - írja az Infostart.

Jelasity Radován szerint a tartós kilábaláshoz szükség van arra, hogy ne pattanjon vissza újra az infláció, folyamatos legyen a csökkenés, emellett megmaradjon az árfolyam-stabilitás, és elinduljon a növekedés, ebben pedig sokat segíthet, ha valóban érkeznek majd az uniós források. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fogyasztás lassabban állhat helyre, mert az emberek nem fognak elkezdeni hirtelen költeni, több idő kell, hogy fogyasztani merjenek a negatív tapasztalatok után, ezért fontos, hogy minél előbb induljon be a beruházás.

A kormány által bevezetett kötelező kamatplafon a Magyar Bankszövetség elnöke szerint unortodox megoldás, amelyről a bankszektoron belül sem volt százszázalékos egyetértés, de úgy tűnik, hogy a bankok között beindult a verseny, és mindenki megy lejjebb a kamatokkal, ráadásul egyre gyorsuló ütemben. „Abban reménykedünk, hogy kialakul egy még versengőbb piac, és április elseje után nem lesz szükség újabb sapkára” – jelentette ki.

A bankszövetség elnöke arról is beszélt, hogy a pénzintézeteket érintő extraprofitadót eltörlése volt a bankszektor célja, végül az a döntés született, hogy lefelezte a kormány, cserébe a bankok állampapír-vásárlásáért. „Abban reménykedünk, hogy 2024 végén az extraprofitadónak vége lesz."

A felvetésre, hogy mennyire biztos az adóteher jövő év végi kivezetése, azt válaszolta, senki sem tudja megmondani, hogy mi lesz az országban egy év múlva, de egy hónap múlva sem. „Nekünk is megértőknek kell lennünk a politikával. Nem lehet látni, mi fog történni a következő egy évben, vannak kockázatok, de nagyon fontos, hogy a bankszektor sem mozog légüres térben, figyelni kell, mi történik a gazdaságban” – tette hozzá.

