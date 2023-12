Jó napja volt az amerikai tőzsdéknek

Elég szépre sikerült a nap vége az USA-ban, a befektetők a várható jövőbeli kamatcsökkentések lázában égnek, így év vége felé pedig akár a forgalom is alacsonyabb lehet, nagyobb mozgásokat eredményezve (a kötvénypiacon legalábbis ez most a helyzet). A Dow Jones index 0,9%-ot emelkedett, az S&P 500 és a Nasdaq viszont 1% felett fejezte be a napot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.