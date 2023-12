Itt a hivatalos bejelentés, gigantikus kínai autógyártó jön Magyarországra

Szegeden építi meg első európai üzemét a konnektoros autók eladásában (elektromos és plug-in hibrid) világelsőnek számító, kínai BYD, ez a magyar gazdaságtörténet egyik legjelentősebb beruházása lesz, amelynek nyomán több ezer új munkahely jön létre - jelentette be a tárca közlése szerint pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, megerősítve a hónapok óta zajló pletykákat.

Megérkezett a hivatalos bejelentés

A tárcavezető arról számolt be, hogy a globálisan idén minden negyedik elektromos autót eladó vállalat a világpiaci sikerei nyomán újabb gyárakat épít, és így Európában is sokáig helyszínt keresett ehhez.

A cég igazgatósága végül a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel lefolytatott 224 tárgyalási fordulót követően előző nap úgy döntött, hogy Szegeden építi fel első üzemét a kontinensen, amely hazánkban immár a hatodik autógyár lesz - tájékoztatott.

Az idén szeptemberig több mint 20 ezer milliárd forintnyi bevételt regisztráló, nagyjából 630 ezer főnek munkát adó BYD nem akkumulátorokat, hanem elektromos autókat fog előállítani Magyarországon, és ez a projekt a magyar gazdaságtörténet egyik legnagyobb beruházása lesz, amely nyomán több ezer új munkahely jön létre - tette hozzá.

Majd arra is kitért, hogy a kormány pénzügyi támogatást nyújt a beruházáshoz, viszont ennek mértéket csak az Európai Bizottság jóváhagyását követően hozzák majd nyilvánosságra.

A szegedi önkormányzat közleményében azt írta, a BYD a város határában lévő mintegy 300 hektáros ipari parkban, az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet és a Science Park szomszédságában építi fel az elektromosautó-gyárát, ahonnan az európai piacot szolgálja majd ki. A több ezer új munkahelyet létrehozó BYD az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot Szegeden valósítja meg.

Mentek a pletykák

Lényegében már hónapok óta pletykálták, hogy autógyártással is Magyarországra jöhet a BYD, amely buszgyártással és akkumulátor-összeszerelő üzemmel már jelen van hazánkban. Korábban Szijjártó Péter ezeket az értesüléseket "híresztelésnek" nevezte. Tegnap azonban a Financial Times azt írta, hogy a társaságnál már folyik a több milliárd eurós beruházás véglegesítése és a nyertes Magyarország lett, a bejelentés pedig a várakozásoknak megfelelően ma meg is történt.

A tegnapi értesüléshez képes annyi újdonság már látszik, hogy Szijjártó Péter külön kiemelte: az új telephelyen elektromos autókat és nem akkumulátorokat fognak gyártani - ehhez képest az FT még akkumulátorgyártásról is írt.

Elég erősen abba az irányba mutattak a vektorok, hogy ténylegesen megtörténhet a beruházás, hiszen a fent említett két tevékenység mellett a BYD nemrég két magyarországi kereskedőnél elkezdte forgalmazni az autóit, ráadásul Orbán Viktor októberi látogatása során Kínában a BYD vezérével is találkozott. A kormányfő emellett utalt arra, hogy a jelentős vállalati beruházásoknak köszönhetően a dél-magyarországi foglalkoztatási lehetőségek hamarosan megnövekednek. Emlékezetes, a miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt potenciális nagyberuházásokról. "Magyarország még mindig rendelkezik jelentős munkaerő-tartalékkal, és arra számítanak, hogy a szegedi, Békés vármegyei beruházásoknál ezeket tudják is mozgósítani, ezért nincs szükség nagyarányú vendégmunkás-beáramlásra" - mondta a kormányfő.

Mi az a BYD?

A BYD jelenleg Kína legnagyobb EV-gyártója, hazai piacán már megelőzte a Volkswagent (úgy, hogy a VW nem csak EV-ket értékesít) és az év elején megelőzte a Teslát, mint a világ legnagyobb konnektoros autóértékesítője. A vállalat akkumulátorgyártóból lett autógyártó, és befektetői között tartja számon a Warren Buffett féle Berkshire Hathawayt.

A BYD versenyelőnye erős K+F kompetenciájának, diverzifikált termékportfóliójának, erős pénzügyi teljesítményének, stratégiai partnerkapcsolatainak és az innovációra való összpontosításának köszönhető. A vállalat az elektromos járművek és az akkumulátorok piacán is vezető szereplő.

Nagy előnynek számít továbbá, hogy a BYD saját akkumulátorokat gyárt, az alkatrészeket és a chipeket pedig a BYD Electric szállítja, tehát egy vertikálisan integrált ellátási láncról beszélhetünk. Ez a működési struktúra megkönnyíti a költségek kordában tartását.

Az akkumulátorgyártásban ráadásul egyáltalán nem kis szereplőről van szó, az SNE Reseach adatai szerint a CATL után a BYD a világ második legnagyobb akkumulátorgyártója, közel 16 százalékos piaci részesedéssel.

Zászlóshajónak számító technológiái között szerepel a Blade Battery, a DM-i/DM-p technológia, és az e-platform 3.0.

A Blade Battery egy lítium-vas-foszfátot (LFP) akkumulátor, amely speciális kialakítással rendelkezik, és amelyet pengeként lehet elhelyezni egy akkumulátorcsomagba. Az akkumulátorcsomag helykihasználása a cég szerint több mint 50 százalékkal nagyobb, mint a legtöbb hagyományos lítium-vas-foszfát blokk akkumulátoré.

A DM-i/DM-p(dual mode) technológia egy hibrid hajtáslánc megoldás. A DM-i a hatékonyságorientált elsőkerék-meghajtású modellekre, a DM-p pedig a teljesítményorientált összkerék-meghajtású modellekre vonatkozik.

Az e-platform 3.0 pedig a nevéből eredően egy elektromos járműplatform, amelyre a cég teljesen elektromos autóit építik. A platform Blade Battery technológia megfelelő integrálására lett optimalizálva.

Tavaly a BYD piacra dobta Seal és Dolphin modelljeit a Tesla Model 3 és Model Y versenytársaiként. Mivel a Seal alkatrészeinek 75 százalékát házon belül gyártják, a gyártási költségek 15 százalékkal alacsonyabbak, mint a Tesla sanghaji Gigafactory-jában készülő Model 3 esetében - derül ki a UBS elemzéséből, amely szerint a BYD modelljének előállítása 35 százalékkal olcsóbb, mint a Volkswagen hasonló járműveié. Ennek az a nagy előnye, hogy a BYD a versenytársak alá tud árazni, tehát relatíve megfizethető autókat kínál jó felszereltségben.

Néhány évvel ezelőtt a Kínában gyártott autók rossz minőségűek voltak, gyenge tervezéssel és adott esetben másolt technológiával. Ma viszont már versenyképes, technológiailag fejlett modelleket gyártanak megfizethető áron. Ezt mi a Portfolio-nál első kézből tapasztaltuk meg, hiszen teszteltük a BYD modelljeit, amelyek egyértelműen pozitív élményeket okoztak: a kínaiak jó áron, jó csomagot adnak, az összeszerelés teljesen rendben van, a hajtáslánc pedig világszínvonal.

A piaci értékeltség alapján jelenleg a BYD a világ 5. legértékesebb autógyártója, olyan nagy német cégeket megelőzve, mint a BMW vagy a Mercedes-Benz.

A BYD beruházásával tovább erősödik Magyarország szerepe az elektromos átállásban, hiszen három prémium német autómárka már jelen van hazánkban: az Audi, a BMW, illetve a Mercedes is ide helyezte elektromobilitási stratégiája egy jelentős részét, emellett az esztergomi Suzuki is gyárt hibrideket. A hazai autógyártási paletta azonban a szentgotthárdi Opellel teljes, amely több mint 30 éve működik Magyarországon.

