Újdonság élesedett a Facebook Messenger alkalmazásában

Már működik a Facebook Messengerében az üzenetek szerkesztése: egy darabig még módosíthatjuk az elküldött szövegeket, amire eddig nem volt lehetőség.

December elején jelentette be a Facebook anyavállalata, hogy a Messengerben a folyamatosan vezetik be az üzenetek felhasználók közötti titkosítását, és ezzel egyidőben közölték azt is, hogy az elküldés után is szerkeszthetővé válnak az alkalmazásban az üzenetek.

A 24.hu szúrta ki, hogy a funkció már elérhető a Messengerben. A funkció leginkább akkor lehet hasznos, ha valamit elgépeltünk, és javítanénk, esetleg egy hirtelen elküldött reakciót kicsit finomítanánk vagy egyértelműsítenénk egy félreérthető üzenetet.

A "múltat" persze korlátlanul nem változtathatjuk meg: csak az elküldéstől számított 15 percen belül lehet szerkeszteni az üzeneteket. Ezt egyébként az üzenet mellett megjelenő három pöttyre, a legördülő menüben a módosításra kattintva tehetjük meg.

