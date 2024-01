Itt a friss brókersorrend - Ki lett a legnagyobb 2023-ban?

Visszafogott részvénypiaci forgalom mellett, de jelentős emelkedéssel zárta a 2023-as évet a magyar tőzsde – derül ki a BÉT havi forgalmi statisztikáiból. A brókercégek közül decemberben a Concorde állt az élen, míg a teljes évet tekintve az Erste bonyolította a legnagyobb forgalmat.

A nemzetközi tőkepiaci hangulatot 2023-ban is a geopolitikai feszültségek, valamint a korábbi évek kríziseinek gazdasági hatásai határozták meg. Az év ugyanakkor a visszarendeződésről, a piaci volatilitás mérséklődéséről szólt, amely elsősorban az inflációs nyomás enyhülésére és az energiapiaci viszonyok normalizálódására vezethető vissza. Olyan tőzsdei jelenségeket hozott emellett 2023, mint a tech szektor szárnyalása, a kriptoeszközök visszaszorulása vagy a kötvényhozamok drasztikus csökkenése.

A Budapesti Értéktőzsde vezető tőzsdeindexe, a BUX index esetében – a február-márciusi megtorpanástól eltekintve – az egyenletes növekedés volt tapasztalható, amely rekorddöntésekben csúcsosodott ki az év végére.

Decemberben 60 620 ponton zárt, amely novemberhez képest 4,5 százalékos, míg éves szinten 38,4 százalékos növekedést jelent.

A legmagasabb értékét december 20-án érte el a BUX, ekkor 61 061 ponton állt az index, míg a legalacsonyabb értéken – 40 771 ponton – március 17-én állt a mutató.

A tőzsdei forgalom mérsékelt volt, mind a teljes év, mind december során: 2023-ban 2,48 ezer milliárd forint értékben zajlott a kereskedés, amelyből az utolsó hónapban naponta 14,7 milliárd forint (Large In Scale (LIS) waiver alatt kötött ügyletek nélkül 10,4 milliárd forint) volt az átlagos forgalom – áll a BÉT közleményében.

Decemberben 558 milliárd forintra emelkedett a budapesti tőzsde duplikált forgalma, ami novemberhez képest 54 százalékos, az előző év azonos időszakához képest pedig 68 százalékos növekedést jelent. Jelentős volt a december végi Large In Scale (LIS) waiver alatt kötött ügyletek hatása, enélkül 394 milliárd forintot tett ki a duplikált forgalom. De még enélkül is növekedés látszik hó/hó alapon 9, év/év alapon pedig 18 százalékos növekedés.

A részvények éves forgalmi listájának dobogós helyeit, a korábbi évekhez hasonlóan, az OTP Bank, a Richter Gedeon és a Mol foglalta el. Negyedik helyre az Opus futott be, amelynek nyáron felpörgött a forgalma az árfolyamemelkedéssel együtt, míg az ötödik helyet a Magyar Telekom szerezte meg. Decemberben az éves szinten is vezető hármas közül az OTP részvényeivel zajlott legnagyobb értékben a kereskedés, a teljes piaci forgalom közel 70 százalékát adta.

A Budapesti Értéktőzsde kibocsátói köre 2023-ban is tovább bővült: a prémium kategóriában a hazai tőkepiac első euró alapú bevezetését megvalósítva a Shopper Park Plus tűnt fel, a Standard kategóriában a BÉT, a Biggeorge Reit és a Civita Group mutatkozott be, míg a BÉT középvállalati platformján, az Xtenden a Vertikal Group, a Chameleon Smart Home és a STRT Holding csengethetett.

A befektetési szolgáltatók közül decemberben a Concorde végzett az élen, a Concorde-Erste-Wood hármasa továbbra is uralja a magyar tőzsdét, együttes piaci részesedésük közel 67 százalék.

A teljes évet tekintve azonban az Erste végzett az élen a forgalom alapján.

