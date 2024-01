Megvan a Magyar Kutatási Hálózat új vezérigazgatója

Jakab Rolandot nevezte ki a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójává január 1-jei hatállyal Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke - közölte a szervezet. Jakab Rolandnak új pozíciója mellett megmarad a HUN-REN Irányító Testületében 2023. július 15. óta betöltött tagsága is.

A vonatkozó törvény módosítását követően január 1-jével megkezdődött a HUN-REN irányító szervének központtá alakítása. A HUN-REN Központban Jakab Roland vezetésével azon dolgoznak, hogy a monitorozás, az innovációs potenciál felmérése és kiaknázása, a kommunikáció, valamint a működtetés egyes területein is mentesítsék a kutatókat az adminisztratív és bürokratikus feladatok alól.

Mint írják, a cél az, hogy 2025-től a HUN-REN egy olyan struktúrára váltson, amely a jelenleginél hatékonyabban támogatja a kutatómunkát, valamint egy olyan eredményalapú finanszírozást vezessenek be, amely ösztönzi a nemzetközi térben való előrelépést.

Jakab Roland szerint "a mesterséges intelligencia megjelenése sok más területhez hasonlóan a kutatások világát is alapjaiban változtatja meg, ezért haladéktalanul elkezdjük a HUN-REN átfogó MI-stratégiájának kialakítását. Ez egy olyan technológiai forradalom, amely egyszerre jelent hatalmas fejlődési lehetőséget azoknak, akik idejében felismerik a jelentőségét, illetve óriási leszakadási kockázatot azok számára, akik nem élnek vele. Ez nem csupán a kutatómunkára igaz, hanem a tudománymenedzsmentre is: a manuális adminisztráció csökkentésében is elképesztő szerepe lehet az MI-nek, ezért a HUN-REN Központ elsők között építi be saját rendszereibe a feltörekvő új megoldásokat" - fogalmaz Jakab Roland.

A közlemény szerint Gulyás Balázs elnök kiemelt feladatként határozta meg a HUN-REN tudományos és innovációs képességeinek erősítését a nemzetközi versenyben, valamint a kutatási és innovációs eredmények értékláncba történő bevonásával a társadalmi, gazdasági és intellektuális hatás növelését. 2023 őszén elkezdődött a hálózat kutatóhelyei átfogó értékelési folyamatának előkészítése, amely megalapozza azokat a döntéseket, amelyek nyomán a HUN-REN a kormányzat által meghirdetett Neumann János Program zászlóshajójává válhat, és az abban meghatározott stratégia mentén járul hozzá Magyarország nemzetközi pozíciójának javításához a tudományos és innovációs teljesítmény tekintetében.

Jakab Roland az elmúlt 23 évben az Ericsson Magyarország Kft.-nél számos hazai és régiós vezetői tisztséget töltött be mind vállalatvezetési, mind stratégiai, mind KFI területen. Kezdetben stratégiai üzleti tanácsadói feladatokat látott el, majd rendszerintegrációs és mobilbanki projektek fejlesztésével és vezetésével foglalkozott. Ezt követően a multimédia-termékek értékesítéséért volt felelős Magyarországon és Macedóniában. 2008-ban marketing- és kommunikációs igazgatónak, majd általános vezérigazgató-helyettesnek nevezték ki. 2013-tól az Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója lett, majd 2018-tól az Ericsson nyolc országot felölelő közép-európai régió stratégiai igazgatója.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 24. Magyarország versenyképessége a tét: íme a kormány innovációs mesterterve

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton A címlapképen Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke beszédet mond az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az OTP Bank együttmûködésével megvalósult szuperszámítógép hardvere elsõ, önállóan mûködõ egységének átadásán az OTP Bank székházában 2022. január 31-én.