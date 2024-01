Az OTP és a Telekom húzta a BUX indexet

Felfelé araszolt a hét utolsó kereskedési napján a BUX, a napot végül 1 százalékos pluszban zárta, főként az OTP és a Magyar Telekom emelkedésének köszönhetően.

Ma a BUX-index 1,0 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Mol árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A midcapek közül a Masterplast komolyabb emelkedéssel zárt, hír nélkül, a napot 5 százalékos pluszban fejezte be, de az Appeninn és az AutoWallis is több mint 1 százalékkal menetelt felfelé. A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 3,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a Masterplast részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

