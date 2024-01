Megszakadt a jó széria az amerikai tőzsdén

Portfolio 2024. január 05. 22:04

Nőtt az éves infláció decemberben az eurózónában, ennek is köszönhetően a tőzsdék rossz hangulatban várták a tengerentúli adatközléseket, ahol az amerikai munkanélküliségi ráta és a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának alakulása volt hangulatbefolyásoló tényező. Koradélután ki is jöttek a számok: a vártnál sokkal magasabban alakult a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma decemberben, ez pedig a munkaerőpiac további erősödését jelenti - a feszes munkaerőpiaci kilátások mérsékelik az amerikai jegybank korai kamatcsökkentésének az esélyét, ezért még markánsabb hangulatromlás látszik az adatközlés után a tőzsdéken. Az amerikai indexek végül minimális emelkedéssel zártak, de így is megtört a kilenc hete tartó emelkedő széria.