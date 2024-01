Döntött az amerikai hatóság: 171 Boeing Max nem szállhat fel egy korábbi incidens miatt

Szombaton az amerikai szabályozó hatóságok biztonsági aggályok miatt ideiglenesen repülési tilalmat rendeltek el egyes Boeing 737 MAX 9 típusú repülőgépek számára, miután kirobbant a kabinpanel korábban az Alaska Airlines egyik új, utasokat szállító repülőgépén, és ezért kényszerleszállást kellett végrehajtani. Az incidens akkor történt, amikor a gép bal oldaláról levált a törzs egy darabja a gép emelkedése közben, miután az Oregon állambeli Portlandből felszállt a kaliforniai Ontarioba. A pilóták kénytelenek voltak visszatérni és biztonságosan leszállni a fedélzeten tartózkodó 171 utassal és a személyzet hat tagjával. A repülőgép mindössze nyolc hete volt üzemben.

A FAA nem zárta ki a további lépéseket, a nyilvánvaló szerkezeti hiba kivizsgálása megkezdődött. A hiba következtében a gép törzsén egy téglalap alakú lyuk keletkezett egy olyan területen, amely az Alaska repülőgépein egy opcionális (de kiiktatott) kiegészítő ajtó számára van kijelölve.

The FAA is requiring immediate inspections of certain Boeing 737 MAX 9 planes before they can return to flight.Safety will continue to drive our decision-making as we assist the s investigation into Alaska Airlines Flight 1282. - @NTSB